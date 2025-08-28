Katastrofa lotnicza w Radomiu. F-16 runął na ziemię

Do tragedii doszło w czwartek późnym popołudniem. Jak podała "Gazeta Wyborcza", około godz. 19:30 rozbił się wielozadaniowy samolot F-16. Polski myśliwiec uderzył w pas startowy. Pilot nie przeżył. Na miejscu pracują służby. W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze nagrania ze zdarzenia.

twittertwitter

30 i 31 sierpnia na radomskim lotnisku miały się odbyć słynne Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show. To cykliczna impreza, która odbywa się co dwa lata i za każdym razem gromadzi wielotysięczny tłum. Wojsko już poinformowało, że wydarzenie zostało odwołane.

Szef MON rozmawiał z premierem, jedzie na miejsce

"Tragedia w Radomiu, w trakcie przygotowań do Air Show rozbił się samolot F-16. Niestety pilot zginął. Premier Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Premierem, jest w drodze na miejsce wypadku" – poinformował rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka.

twitter

– Ze strony MSWiA mogę zapewnić, że straż pożarna jest na miejscu, służby są w gotowości. Jest to teren lotniska, dlatego sprawę przejęła też lotniskowa straż pożarna, którą będą wspierać jednostki podległe ministerstwu. Mogę zapewnić o współpracy – powiedziała Karolina Gałecka, rzecznik prasowa MSWiA, cytowana przez Interię.