Katastrofa awionetki w Wielkopolsce. Nie żyją dwie osoby

Do wypadku z udziałem awionetki doszło w poniedziałek około godz. 11:00 w miejscowości Krzycko Wielkie w powiecie leszczyńskim, w województwie wielkopolskim. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że awionetka spadła do ogrodu za jednym z budynków. Policjanci, którzy są na miejscu, przekazali, że awionetka płonie. Trwa akcja gaśnicza i ratunkowa – poinformowała w rozmowie z TVN24 podkomisarz Monika Żymełka, rzecznik prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Brygadier Lucyna Rudzińska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przekazała, że w katastrofie zginęły dwie osoby. – Awionetka spłonęła. Miała wystartować z Lotniska Ławica w Poznaniu. Na miejsce jedzie grupa operacyjna wielkopolskiego komendanta Straży Pożarnej z dronem. Działania strażaków na miejscu polegały na ugaszeniu pożaru – powiedziała. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy awionetki. Na miejscu pracują służby, które prowadzą dochodzenie, wyjaśniające okoliczności tragicznego zdarzenia. Sprawą zajmie się także prokuratura.

Do sieci trafiło nagranie z katastrofy:

twitter