Tylko cztery partie w Sejmie. Wszyscy koalicjanci Tuska pod progiem

Zgodnie z sondażem parlamentarnym przeprowadzonym przez OGB w dniach 2-9 września, wybory wygrałaby Koalicja Obywatelska, na którą chce zagłosować 34,52 proc. badanych. Ugrupowanie Donalda Tuska odnotowało wzrost poparcia o 1,2 pkt proc.

Drugie miejsca zająłby PiS z poparciem na poziomie 30,82 proc. To wzrost o 0,2 pkt proc.

Konfederacja zamyka podium. Chęć oddania głosu na ugrupowanie Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena deklaruje 16,86 proc. badanych, co oznacza wzrost poparcia o 1,5 pkt proc.

Do Sejmu dostałaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej, na którą chce zagłosować 6,48 proc. respondentów. Partia Grzegorza Brauna zanotowała wzrost poparcia o 1,1 pkt proc.

Lewica, PSL, Polska 2050 i Razem poza Sejmem

Fatalne wyniki notują pozostałe partie, w tym koalicjanci Donalda Tuska. Pod progiem wyborczym – zgodnie z sondażem OGB – znalazłaby się Nowa Lewica z poparciem 4,74 proc. (spadek o 0,3 pkt proc.), Partia Razem – 2,64 proc. (spadek o 0,7 pkt proc.), Polska 2050 – 2,22 proc. spadek poparcia o 1,3 pkt proc. oraz PSL z poparciem na poziomie 1,72 proc (spadek o 1,7 pkt proc.).

Kilka dni temu OGB opublikowało też wyniki innego sondażu, w którym zapytało, komu Polacy ufają bardziej – rządowi czy opozycji. 34,9 proc. respondentów wskazało rząd (w kwietniu było to było to 37,2 proc.) 30,7 proc. ufa opozycji (w kwietniu – 30,8 proc.). 34,5 proc. zadeklarowało brak zaufania wobec obu stron.

Sondaż OGB – 02–09.09.2025, N=1000, CATI.

Czytaj też:

Polacy wystawili ocenę Nawrockiemu. Tak postrzegają jego prezydenturęCzytaj też:

"Na 200 procent". Kosiniak-Kamysz wprost o starcie z list Tuska