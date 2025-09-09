"Na 200 procent". Kosiniak-Kamysz wprost o starcie z list Tuska

Polskie Stronnictwo Ludowe znalazło się w trudnej sytuacji. Po rozpadzie Trzeciej Drogi żadne sondaże nie dają formacji nadziei na samodzielne przekroczenie progu. Mimo że politycy ludowców twierdzą, że ugrupowanie pójdzie samodzielnie do wyborów, to w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy, że formacja sama nie da rady w nadchodzących wyborach i po raz pierwszy od dekad nie wejdzie do Sejmu. W związku z tym pojawił się pomysł, że ludowcy będą startować z listy Donalda Tuska. Lider ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz jednoznacznie zaprzeczył tym doniesieniom.

– Nie, samodzielny start będzie w kolejnych wyborach – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w Radiu ZET, pytany, czy tylko start z list PO uratuje PSL.

Dopytywany, czy może powiedzieć, że PSL "na 200 procent" samodzielnie wystartuje w wyborach, lider PSL potwierdził.

Polityk zaprzeczył jednoznacznie, że projekt Trzeciej Drogi może zostać reaktywowany. – Ten etap został zakończony, wypełniliśmy umowę wobec siebie, idziemy każdy swoją drogą – mówił.



Zapytany o to, czy jego partia w ogóle przekroczy w tych warunkach próg wyborczy, Kosiniak-Kamysz nie traci dobrego humoru i pewności siebie. – Jeszcze powiem więcej, będziemy kluczowym podmiotem na scenie politycznej – odparł. – Nie będziemy startować z list Platformy – dodał.

Przypomnijmy, że w przeszłości, aby przekroczyć próg wyborczy, PSL decydowało się na zawarcie sojuszu najpierw z Kukiz'15 (w 2019 roku), a następnie z Polską 2050 Szymona Hołowni (w 2023 roku).

Sondaż: Razem wyprzedza Lewicę, Polska 2050 i PSL poza Sejmem

Liderem wrześniowego badania CBOS jest Prawo i Sprawiedliwość. Na formację Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 30 proc. ankietowanych, tyle samo, co przed miesiącem.

Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 28 proc. głosów. Ugrupowanie Donalda Tuska straciło w porównaniu z sierpniem 2 pkt proc. Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 11 proc., co oznacza spadek o 1 pkt proc. w skali miesiąca.

Do Sejmu weszłaby jeszcze partia Razem, którą popiera 6 proc. pytanych (wzrost o 1 pkt proc.). Na granicy progu wyborczego z wynikiem 5 proc. balansuje Lewica (spadek o 2 pkt proc.).

Poza parlamentem znalazłaby się Konfederacja Korony Polskiej, która może liczyć na 4 proc. poparcia (wzrost o 1 pkt proc.). Na Polskę 2050 chce głosować tylko 3 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.), a na PSL – 2 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

