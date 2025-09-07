Fatalny sondaż dla PiS. Polacy zostali zapytani o funkcję premiera

W sondażu SW Research przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej" zapytano kto zdaniem Polaków jest najlepszym kandydatem na premiera.

Na podium nie znalazł się jednak nikt z PiS. Pierwsze miejsce przypadło bowiem obecnemu szefowi rządu Donaldowi Tuskowi, którego wskazało 16,9 proc. respondentów. Drugi z kolei jest obecny minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z wynikiem 14,5 proc. Ostatnie miejsce na podium zajął natomiast lider Konfederacji, Krzysztof Bosak, którego wskazało 7,8 proc. ankietowanych.

Również czwarte miejsce przypadło Konfederacji. Na Sławomira Mentzena, byłego kandydata ugrupowania w wyborach prezydenckich, zagłosowało 7,2 proc. uczestników sondażu. Dopiero na piątym miejscu znalazł się były premier Mateusz Morawiecki z wynikiem 6,9 proc., następnie uplasował się lider Razem, Adrian Zandberg, (6,5 proc.) oraz były prezydent Andrzej Duda (5,4 proc.).

Bardzo słabo wypada natomiast minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (1,6 proc.) oraz poseł PiS Przemysław Czarnek (1,9 proc.). Najgorszy wynik notuje Jarosław Kaczyński. Prezesa PiS wskazało bowiem 1,1 proc.

Wśród najmłodszych uczestników sondażu prowadzi Adrian Zandberg, a gonią go Sławomir Mentzrn i Krzysztof Bosak. Z kolei w grupie 25-34 lata wygrała opcja "nie mam zdania". W grupie 35-49 lat prowadzi Radosław Sikorski, a wśród Polaków powyżej 50 roku życia wygrał Donald Tusk.

Sondaż: KO traci władzę

KO nie ma jednak powodów do świętowania. Z niedawnego badania IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika bowiem, że obecnie największym poparciem Polaków cieszy się Prawo i Sprawiedliwość.

Chęć oddania głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 29 proc. respondentów. To wzrost o 1,6 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego pomiaru tej pracowni.

Na drugim miejscu z wynikiem 27,1 proc. uplasowała się Koalicja Obywatelska. Poparcie dla niej spadło o 1 pkt proc. PSL nie przekracza z kolei progu wyborczego. Pełne wyniki sondażu dostępne TUTAJ.

