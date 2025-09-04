KO traci władzę, fatalne wieści dla Konfederacji. Najnowszy sondaż

Z najnowszego badania IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że obecnie największym poparciem Polaków cieszy się Prawo i Sprawiedliwość.

PiS liderem najnowszego sondażu. Konfederacja traci najwięcej

Chęć oddania głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 29 proc. respondentów. To wzrost o 1,6 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego pomiaru tej pracowni.

Na drugim miejscu z wynikiem 27,1 proc. uplasowała się Koalicja Obywatelska. Poparcie dla niej spadło o 1 pkt proc.

Ostatnie miejsce na podium należy do Konfederacji. Ugrupowanie to nie ma jednak powodów do radości, ponieważ straciło w porównaniu do poprzedniego badania aż 4,1 pkt proc. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę partia ta uzyskałaby 13,2 proc. głosów.

Swoją reprezentację w Sejmie miałaby jeszcze tylko Lewica, która mogłaby liczyć na 7,4 proc. głosów.

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego. Ich wyniki prezentują się następująco:

Polskie Stronnictwo Ludowe – 3,9 proc.

Polska 2050 – 3,4 proc.

Partia Razem – 3,2 proc.

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 3,1 proc.

9,7 proc. ankietowanych nie wiedziało, na kogo oddałoby swój głos w wyborach parlamentarnych.

PiS i Konfederacja z większością w Sejmie. Podział na mandaty

Gdyby wyniki sondażowe rzeczywiście przełożyły się na wyniki wyborów, tak wyglądałby podział mandatów:

Prawo i Sprawiedliwość – 193

Koalicja Obywatelska – 165

Konfederacja – 73

Lewica – 29.

"W takim układzie parlamentarnym PiS wraz z Konfederacją dysponowałby łącznie 266 mandatami, co dawałoby większość. KO razem z Lewicą miałaby 194 miejsca (za mało do sejmowej większości)" – czytamy.

Sondaż IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 28 sierpnia – 1 września 2025 roku na próbie 1000 osób metodą CATI&CAWI.

Czytaj też:

Duże zmiany w rankingu zaufania. Jest nowy liderCzytaj też:

Złe informacje dla koalicji. "Rządzenie niemożliwe bez Konfederacji"Czytaj też:

Za to Rokita mocno pochwalił Mentzena i Morawieckiego