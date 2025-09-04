KO traci władzę, fatalne wieści dla Konfederacji. Najnowszy sondaż

Z najnowszego badania IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że obecnie największym poparciem Polaków cieszy się Prawo i Sprawiedliwość.
PiS liderem najnowszego sondażu. Konfederacja traci najwięcej
Chęć oddania głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 29 proc. respondentów. To wzrost o 1,6 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego pomiaru tej pracowni.
Na drugim miejscu z wynikiem 27,1 proc. uplasowała się Koalicja Obywatelska. Poparcie dla niej spadło o 1 pkt proc.
Ostatnie miejsce na podium należy do Konfederacji. Ugrupowanie to nie ma jednak powodów do radości, ponieważ straciło w porównaniu do poprzedniego badania aż 4,1 pkt proc. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę partia ta uzyskałaby 13,2 proc. głosów.
Swoją reprezentację w Sejmie miałaby jeszcze tylko Lewica, która mogłaby liczyć na 7,4 proc. głosów.
Pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego. Ich wyniki prezentują się następująco:
- Polskie Stronnictwo Ludowe – 3,9 proc.
- Polska 2050 – 3,4 proc.
- Partia Razem – 3,2 proc.
- Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 3,1 proc.
9,7 proc. ankietowanych nie wiedziało, na kogo oddałoby swój głos w wyborach parlamentarnych.
PiS i Konfederacja z większością w Sejmie. Podział na mandaty
Gdyby wyniki sondażowe rzeczywiście przełożyły się na wyniki wyborów, tak wyglądałby podział mandatów:
- Prawo i Sprawiedliwość – 193
- Koalicja Obywatelska – 165
- Konfederacja – 73
- Lewica – 29.
"W takim układzie parlamentarnym PiS wraz z Konfederacją dysponowałby łącznie 266 mandatami, co dawałoby większość. KO razem z Lewicą miałaby 194 miejsca (za mało do sejmowej większości)" – czytamy.
Sondaż IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 28 sierpnia – 1 września 2025 roku na próbie 1000 osób metodą CATI&CAWI.
