Złe informacje dla koalicji. "Rządzenie niemożliwe bez Konfederacji"

Z sondażu IBRiS dla portalu Onet.pl wynika, że gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbyły się w najbliższą niedzielę, frekwencja wyniosłaby 56 proc. Na pytanie o udział w wyborach odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 39,6 proc. ankietowanych, "raczej tak" – 16,7 proc.

Udziału w wyborach "raczej nie" weźmie 15,3 proc. badanych, a "zdecydowanie nie" weźmie – 25,4 proc. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 3 proc. respondentów.

Sondaż: KO, PiS i Konfederacja na podium

Zgodnie z wynikami sondażu, na prowadzeniu jest Koalicja Obywatelska, na którą chce zagłosować 28,5 proc. badanych. To wzrost poparcia o 2,7 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość. Chęć oddania głosu na PiS deklaruje 28,3 proc. respondentów, co oznacza spadek poparcia o 2,2 pkt proc.). Portal podkreśla, że różnica między KO i PiS jest minimalna, mieści się w granicach błędu statystycznego. “W związku z tym możemy mówić o remisie” – czytamy.

Podium zamyka Konfederacja z 14,4 proc. poparcia, co oznacza spadek o 2,4 pkt proc.

Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica z wynikiem 8,1 proc. To wzrost poparcia o 2 pkt proc.

Te partie nie wejdą do Sejmu

Na kolejnych miejscach, poniżej progu wyborczego, znalazły się: Razem z 4,2 proc. (+0,3 pkt proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe z 4,1 proc. (+0,1 pkt proc.), Konfederacja Korony Polskiej z 3,4 proc. (-1,7 pkt proc.) oraz Polska 2050 z 2,3 proc. (-2,3 pkt proc.).

6,7 proc. uczestników sondażu nie wie, na którą partię by zagłosowało.

Jeśli chodzi o podział na mandaty w Sejmie, to – zgodnie z wynikami sondażu – PiS uzyskałoby 182 mandaty, KO – 167, Konfederacja – 80, a Lewica – 31.

"Skąd tak duża różnica między PiS a KO mimo podobnego wyniku? Znaczenie ma w tym przypadku geograficzny rozkład głosów. Obecny podział mandatów między okręgi wyborcze nie uwzględnia znaczących zmian demograficznych, do jakich doszło w ostatnich latach. Tracą na tym zwłaszcza duże miasta, skąd posłów mogłoby być więcej" – podkreśla Onet.pl.

Zgodnie z wynikami sondażu rządzenie byłoby niemożliwe bez udziału Konfederacji. Ugrupowanie stworzyłoby stabilną większość z PiS (262 mandaty) lub KO (247 mandatów).

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 29-30 sierpnia 2025 roku na ogólnopolskiej próbie 1069 osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).

