"Hołownia i Kosiniak-Kamysz toną". Najnowszy sondaż partyjny

Koalicja Obywatelska utrzymuje minimalną przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, KO mogłaby liczyć na 32,6 proc. głosów, co daje jej zaledwie jeden punkt procentowy przewagi nad formacją Jarosława Kaczyńskiego.

Tak wynika z najnowszego sondażu poparcia dla partii politycznych przeprowadzonego przez Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu".

Trzecie miejsce utrzymuje Konfederacja (12,55 proc.), a za nią z wynikiem 7,3 proc. plasuje się Lewica. Do Sejmu weszłyby także Razem oraz Konfederacja Korony Polskiej.

Poza parlamentem pozostałyby Polska 2050 (3,45 proc.) oraz PSL (1,48 proc.). Ugrupowania Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza nie uzyskałyby żadnego mandatu, a ludowcy musieliby drżeć o finansowanie z budżetu państwa, które należy się partiom z wynikiem co najmniej 3 proc. – zaznacza "SE".

Sondaż: Polska 2050 i PSL poza Sejmem. Wynik ludowców oznacza utratę finansowania z budżetu

– Najdelikatniej mówiąc, Hołownia i Kosiniak-Kamysz toną – ocenił w rozmowie z gazetą dr Bartłomiej Machnik. Zdaniem politologa notowania Polski 2050 i PSL są efektem błędów, które popełnili ich liderzy.

– Otwarte pozostaje pytanie, czy są jeszcze w stanie zaryzykować i powalczyć o polityczną przyszłość. Mniejsze szanse na to zdaje się mieć Polskie Stronnictwo Ludowe i lider tej formacji bardzo związany, także emocjonalnie z premierem Donaldem Tuskiem – wskazał.

Komentując wynik partii Razem ekspert stwierdził, że "konsekwencja i upór w trzymaniu się swoich zasad dają jak widać bardzo wymierne efekty". Jego zdaniem formacja Adriana Zandberga może być tą, która w nowej sejmowej układance znajdzie wspólny język z PiS w sprawach socjalnych.

Sondaż został zrealizowany w dniach 30 sierpnia-1 września 2025 r. metodą CAWI na próbie 1000 dorosłych Polaków.

