Dwaj koalicjanci KO poza Sejmem. Lider sondażu z minimalną przewagą

Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 32,14 proc. minimalnie wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 31,94 proc. głosów – wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla "Super Expressu". Gazeta podaje, że KO zyskała 1 pkt proc., natomiast PiS straciło 1,5 pkt proc.

Podium zamyka Konfederacja, na którą chce głosować prawie 12 proc. pytanych. Daleko za nią plasują się kolejne formacje – podkreśla "SE".

"Na Lewicę chce głosować 6,2 proc. Polaków, ale już pozostali koalicjanci toną pod progiem wyborczym. Polska 2050 z wynikiem 4,9 proc., a PSL z poparciem 3,18 proc. Do Sejmu nie weszłyby też Partia Razem (4,35 proc.) i Konfederacja Korony Polskiej (4,79 proc.)" – czytamy.

Rosną notowania PiS i Konfederacji. W sondażach widać trend

– Po wyborach prezydenckich widać wyraźnie, że nie był to jednorazowy wybór Polaków. Pomiędzy i Platformą i PiS-em jest niewielka różnica, ale trendy wskazują na rosnącą pozycję PiS i Konfederacji – skomentował wyniki sondażu dr Bartłomiej Machnik, politolog.

Jego zdaniem kolejne miesiące zdecydują o przyszłości koalicji rządzącej. Według eksperta, "jeżeli w najbliższych tygodniach premier Donald Tusk nie przedstawi pomysłu na rządzenie po rekonstrukcji, to w perspektywie długofalowej na czele może znaleźć się i umocnić PiS".

Politolog: Osobiście wątpię w to, że Tusk ma jeszcze siłę

– Gdyby w koalicji panowała zgoda co do kierunku i priorytetów w rządzeniu to jest szansa na odparcie naporu Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją i Koroną. Otwarte pozostaje pytanie, czy premier ma jeszcze siłę, żeby zespolić to środowisko. Osobiście w to wątpię – powiedział "Super Expressowi" dr Machnik.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 25-28 lipca 2025 r. metodą CAWI (wywiad internetowy wspomagany komputerowo) na próbie 1047 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

Rekonstrukcja nie przekonała Polaków. Zły sondaż dla rządu Tuska