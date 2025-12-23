"Są dwie wizje". Dworczyk o przyczynach konfliktu w PiS

W partii Jarosława Kaczyńskiego trwa konflikt wewnętrzny. Główny spór toczą ze sobą zwolennicy i przeciwnicy byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Dworczyk: W PiS są dwie wizje. Nie wiem, czy da się je połączyć w jednej formacji

Jak mówił we wtorek w TVN24 europoseł PiS Michał Dworczyk, "dzisiejsza sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości związana jest z dyskusją na temat wizji rozwoju partii".

– W największym uproszczeniu są dwie wizje. Z jednej strony koncepcja partii, która radykalizuje przekaz, wchodzi w licytacje z innymi prawicowymi partiami, między innymi Konfederacją, w licytacje na różnego rodzaju bardzo ostre hasła. I druga koncepcja, nowoczesnej, konserwatywnej partii, która skupia się na projektach rozwojowych, ambitnych pomysłach na przyszłość Polski – tłumaczył.

Jak ocenił, "dobrze, że taka dyskusja się toczy". Przyznał jednak, że "gorzej, że ona czasami ma miejsce w mediach", co widać po ostatnich sondażach, w których PiS traci poparcie.

– Pytanie jest takie, czy te dwie wizje nowoczesnej prawicy da się połączyć w jednej formacji politycznej w dzisiejszych czasach. Ja tego nie wiem. Mam nadzieję, że tak – powiedział Dworczyk.

Co mówią sondaże?

Co drugi wyborca Prawa i Sprawiedliwości jest gotów rozważyć głosowanie w wyborach do Sejmu na partię Mateusza Morawieckiego – wynika z badania przeprowadzonego przez IBRiS dla Radia Zet.

Według najnowszego sondażu poparcia dla partii politycznych, który firma Opinia24 przeprowadziła dla "Faktów" TVN i TVN24, liderem na polskiej scenie politycznej wciąż jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,8 proc. Drugie miejsce zajmuje PiS, na które chce głosować 25,4 proc. respondentów. Podium zamyka Konfederacja (10,7 proc.).

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która w ostatnim czasie systematycznie zyskuje w sondażach, zajmuje czwarte miejsce z wynikiem 8,6 proc. Progu wyborczego nie przekroczyły koalicjanci KO: Lewica (4,9 proc.), PSL (2,6 proc.), Polska 2050 (2,1 proc.), a także partia Razem (3,5 proc.).

