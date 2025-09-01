"Nie jesteśmy tacy sami!". Mentzen reaguje na słowa z PiS

Europoseł PiS Piotr Muller, powiedział w poniedziałek rano w Polsat News, iż "trzeba skończyć z mitem, że, Konfederacja to jest taki drugi PiS, tylko, że bardziej radykalny". – To jest zupełnie inna partia. Mają zupełnie inne poglądy – mówił.

Muller o Mentzenie: To młody Balcerowicz

Piotr Muller zwrócił uwagę na sprawy gospodarcze. – Była debata byłego premiera Mateusza Morawieckiego i Sławomira Mentzena. Wie pan, jakie ja miałem wrażenie na końcu tej debaty? Że Sławomir Mentzen to jest młody Balcerowicz. On po prostu mówi jak, jak Leszek Balcerowicz z początku lat 90. Jeżeli on chce tego typu wprowadzać Polskę bez innowacji, z tanią siłą roboczą, no to my po prostu się zasadniczo w tych sprawach różnimy – stwierdził.

Dodał, że "oczywiście o koalicjach w przyszłości możemy rozmawiać, ale też musimy dzisiaj mówić o tym, co nas różni, żeby wyborcy na koniec mogli zdecydować". – Czy wybierają małego Balcerowicza, Sławomira Mentzena, jako kandydata, który ma kierować polską gospodarką, czy jednak wybierają solidaryzm społeczny, wolnorynkowość, ale mądrą wolnorynkowość, którą oferuje Prawo i Sprawiedliwość – powiedział.

Europoseł wskazał, że PiS uważa, iż "podstawą gospodarki jest inicjatywa prywatna, czyli zaangażowanie prywatnej działalności gospodarczej, prywatnego kapitału, ale że państwo ma w momentach – w szczególności przełomowych – ważną funkcję lewarowania finansowego, zasilania finansowego". – Tak, jak to się dzieje obecnie w Stanach Zjednoczonych czy w Chinach, czy również niektóre kraje europejskie dokładnie to samo robią. Oni wiedzą, że jest przełom gospodarczy, na przykład w zakresie sztucznej inteligencji, w zakresie robotyzacji, w zakresie innych technologii, dopalają to finansowo, bo wiedzą, że w przyszłości to przyniesie zwroty – dodał.

Mentzen odpowiada na słowa PiS

Na słowa Piotra Mullera zareagował na platformie X Sławomir Mentzen. "PiS znowu zauważył, że ma inne poglądy niż my. No oczywiście!" – zaznaczył.

Zdaniem lidera Nowej Nadziei "PiS podnosił i komplikował podatki, sprowadził do Polski setki tysięcy imigrantów z państw muzułmańskich, jest sługą narodu ukraińskiego, zgodził się na Zielony Ład, komplikuje przepisy i zwiększa biurokrację".

Sławomir Mentzen podkreślił, że "Konfederacja chce niskich i prostych podatków, nie chcemy żadnej masowej imigracji, chcemy asertywnego traktowania Ukrainy, odrzucenia Zielonego Ładu, prostych przepisów i wolności". "Nie jesteśmy tacy sami!" – zakończył.

W ostatnich dniach media informowały, powołując się na polityków PiS, że "prezes Jarosław Kaczyński dał sygnał, że koniec mówienia o koalicji z Konfederacją". Sam prezes PiS wielokrotnie wypowiadał się o Konfederacji podczas ostatnich spotkań z wyborcami.

