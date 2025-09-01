"Nie jesteśmy tacy sami!". Mentzen reaguje na słowa z PiS
Udostępnij2 Skomentuj
Opinie

"Nie jesteśmy tacy sami!". Mentzen reaguje na słowa z PiS

Dodano: 
Sławomir Mentzen (Konfederacja)
Sławomir Mentzen (Konfederacja) Źródło: PAP / Szymon Pulcyn
Piotr Muller ocenił, że "Konfederacja to jest zupełnie inna partia (niż PiS)". Na słowa europosła zareagował Sławomir Mentzen.

Europoseł PiS Piotr Muller, powiedział w poniedziałek rano w Polsat News, iż "trzeba skończyć z mitem, że, Konfederacja to jest taki drugi PiS, tylko, że bardziej radykalny". – To jest zupełnie inna partia. Mają zupełnie inne poglądy – mówił.

Muller o Mentzenie: To młody Balcerowicz

Piotr Muller zwrócił uwagę na sprawy gospodarcze. – Była debata byłego premiera Mateusza Morawieckiego i Sławomira Mentzena. Wie pan, jakie ja miałem wrażenie na końcu tej debaty? Że Sławomir Mentzen to jest młody Balcerowicz. On po prostu mówi jak, jak Leszek Balcerowicz z początku lat 90. Jeżeli on chce tego typu wprowadzać Polskę bez innowacji, z tanią siłą roboczą, no to my po prostu się zasadniczo w tych sprawach różnimy – stwierdził.

Dodał, że "oczywiście o koalicjach w przyszłości możemy rozmawiać, ale też musimy dzisiaj mówić o tym, co nas różni, żeby wyborcy na koniec mogli zdecydować". Czy wybierają małego Balcerowicza, Sławomira Mentzena, jako kandydata, który ma kierować polską gospodarką, czy jednak wybierają solidaryzm społeczny, wolnorynkowość, ale mądrą wolnorynkowość, którą oferuje Prawo i Sprawiedliwość – powiedział.

Europoseł wskazał, że PiS uważa, iż "podstawą gospodarki jest inicjatywa prywatna, czyli zaangażowanie prywatnej działalności gospodarczej, prywatnego kapitału, ale że państwo ma w momentach – w szczególności przełomowych – ważną funkcję lewarowania finansowego, zasilania finansowego". – Tak, jak to się dzieje obecnie w Stanach Zjednoczonych czy w Chinach, czy również niektóre kraje europejskie dokładnie to samo robią. Oni wiedzą, że jest przełom gospodarczy, na przykład w zakresie sztucznej inteligencji, w zakresie robotyzacji, w zakresie innych technologii, dopalają to finansowo, bo wiedzą, że w przyszłości to przyniesie zwroty – dodał.

Mentzen odpowiada na słowa PiS

Na słowa Piotra Mullera zareagował na platformie X Sławomir Mentzen. "PiS znowu zauważył, że ma inne poglądy niż my. No oczywiście!" – zaznaczył.

Zdaniem lidera Nowej Nadziei "PiS podnosił i komplikował podatki, sprowadził do Polski setki tysięcy imigrantów z państw muzułmańskich, jest sługą narodu ukraińskiego, zgodził się na Zielony Ład, komplikuje przepisy i zwiększa biurokrację".

twitter

Sławomir Mentzen podkreślił, że "Konfederacja chce niskich i prostych podatków, nie chcemy żadnej masowej imigracji, chcemy asertywnego traktowania Ukrainy, odrzucenia Zielonego Ładu, prostych przepisów i wolności". "Nie jesteśmy tacy sami!" – zakończył.

W ostatnich dniach media informowały, powołując się na polityków PiS, że "prezes Jarosław Kaczyński dał sygnał, że koniec mówienia o koalicji z Konfederacją". Sam prezes PiS wielokrotnie wypowiadał się o Konfederacji podczas ostatnich spotkań z wyborcami.

Czytaj też:
"Widzi to coraz bardziej". Wiper o tym, co boli KaczyńskiegoCzytaj też:
Mentzen kontra Morawiecki. "Udowodnię to na liczbach"

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Opracowała: Lidia Lemaniak
Źródło: DoRzeczy.pl / x.com
Czytaj także