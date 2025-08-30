Kaczyński miał "dać sygnał". Chodzi o koalicję z Konfederacją

Portal wp.pl twierdzi, powołując się na rozmówców z PiS, że prezes Jarosław Kaczyński "dał sygnał, że koniec mówienia o koalicji z Konfederacją". – Nie teraz, nie w tym momencie. Żadnego korzenia się, żadnego zabiegania o atencję. Mamy pracować, walczyć o jak największe poparcie. Nie zamykać się na koalicje, ale nie zabiegać o względy żadnych partii. Mamy poszerzać bazę wyborczą. Walczyć o sympatyków Konfederacji – powiedział portalowi jeden z polityków największej partii opozycyjnej.

Inny rozmówca portalu dodał, że chodzi też o to, aby "też trochę walczyć z Konfederacją, pokazać jej niedojrzałość w wielu obszarach". – Bo był moment, że nasi wyborcy zaczęli od nas odpływać do nich – dodał.

Kaczyński uderzał w Konfederację podczas spotkań z wyborami

Prezes PiS Jarosław Kaczyński o Konfederacji mówił podczas swoich ostatnich spotkań z wyborcami. – Niegodnym moralnie jest, gdy powstaje grupa o gigantycznych dochodach, a inni żyją w biedzie. My takiej Polski nie chcemy. To Sławomir Mentzen chce takiej Polski – stwierdził.

Zasugerował też kontakty Konfederacji z Platformą Obywatelską.– Jeśli pójdą do Platformy i będą tworzyć z nią koalicję, to znajdą się po stronie antypolskiej, antypatriotycznej, czegoś, co należałoby nazwać zdradą narodową – mówił.

W Białymstoku prezes PiS stwierdził, że "Konfederacja nieustannie deklaruje i myśmy przez długi czas milczeli, nie chcieliśmy tego podnosić, ale już w tej chwili za dużo tego jest, jeszcze są te obraźliwe wystąpienia, więc deklaruje, że ona jest gotowa z PO (współrządzić), a jak jest gotowa z PO, to wszystkie jej deklaracje o patriotyzmie itd. to są… już nie chcę brzydkich określeń używać". – Nie wiem, jak zareaguje na to ich elektorat. A jestem przekonany, że ich elektorat to są polscy patrioci – dodał.

Prezesowi PiS chodzi o wyborców Konfederacji

Według jednego z polityków PiS, z którym rozmawiał portal wp.pl, "o to prezesowi chodzi". – O wyborców Konfederacji, a nie o samą Konfederację. On nie chce koalicji z Konfederacją, nie chce być na nią skazany. Nie chce też powtórki z historii – mówił rozmówca portalu.

Poseł PiS przyznał, że dla partii Jarosława Kaczyńskiego "najlepszym wariantem jest Konfederacja rozbita, dwa razy mniejsza". – Dwa razy mniejszy partner to dwa razy mniejsze wymagania. I dwa razy mniej problemów – dodał.

Jak zauważył w Konfederacji "są różne opinie i różny stosunek do współpracy z nami". – Mentzen jest wobec nas agresywny i narwany, ale jest tam mnóstwo osób, które nie chcą takiej postawy – dodał.

Ponadto, jak twierdzi jeden z rozmówców portalu, prezes Jarosław Kaczyński "był zachwycony" tym, jak podczas "Piwa z Mentzenem" zaprezentował się były premier Mateusz Morawiecki. – Morawiecki pokazał, że wciąż warto na niego stawiać. I obnażył Mentzena– dodał jeden ze współpracowników byłego szefa rządu.

