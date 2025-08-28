Tajemnicze słowa Kaczyńskiego o Konfederacji. "Ostatnio krążą wieści"

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się w czwartek z mieszkańcami Białegostoku. Podczas swojego wystąpienia odniósł się do sytuacji politycznej w Polsce.

– Musimy przejąć pełnię władzy. Prezydent działa jak taran, ale jednak jego możliwości są ograniczone. Potrzebny jest Polsce dobry rząd. A dobry rząd to taki, który będzie miał mocne poparcie – mówił lider PiS.

Kaczyński uderza w Konfederację

– Konfederacja nieustannie deklaruje, że jest gotowa [wejść w koalicję – przy. red.] z Platformą Obywatelską. A to znaczy, że wszystkie jej deklaracje o patriotyzmie są... Już nie chcę tutaj brzydkich określeń używać, co z nimi można zrobić – stwierdził Jarosław Kaczyński. – Myśmy przez długi czas milczeli, nie chcieliśmy tego podnosić, ale już w tej chwili za dużo tego jest. Jeszcze są te obraźliwe wystąpienia – podkreślił.

– Ostatnio krążą wieści, których nie będę tu powtarzał, bo nie jestem pewny, czy są prawdziwe, jeszcze dalej idące – kontynuował prezes PiS. Nie chciał jednak nic więcej zdradzić. Polityk od dłuższego czasu zarzuca Konfederacji, że ta rzekomo nie wyklucza wspólnego rządu z Platformą Obywatelską.

"Mentzen chce takiej Polski"

– Musicie państwo pamiętać, że formacją, która ma program, ma wypróbowanych polityków, ma ludzi, którzy są w stanie kierować państwem i jest gotowa swój program doprowadzić do stanu przystosowania do nowej sytuacji, bo sytuacja w Polsce się zmieniła, jest Prawo i Sprawiedliwość. I tylko ono jest w stanie doprowadzić do tego, że wrócimy na tę drogę, która była – mówił dalej Kaczyński.

Prezes PiS postanowił również po raz kolejny uderzyć w Sławomira Mentzena.– My jesteśmy państwem solidaryzmu społecznego i myśmy to pokazali w praktyce. Nie może być tak, bo to nie tylko niesprawiedliwe, niegodne moralnie, ale także skrajnie niebezpieczne dla społeczeństwa, jeżeli nożyce dochodów się tak bardzo rozwierają, jeżeli powstaje ta grupa o gigantycznych dochodach, a inni z kolei żyją w biedzie. My takiej Polski nie chcemy. To pan Mentzen takiej Polski chce – ocenił.

