Kaczyński odpowiedział na słowa Mentzena. "Jakoś to zniosę"

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przedstawił "Deklarację Polską". Podkreślił, że deklaracja ta "powstała w odpowiedzi na konieczność wyjaśnienia podziałów". Jak wskazał, to propozycja skierowana przede wszystkim do Konfederacji.

W odpowiedzi Sławomir Mentzen opublikował na platformie YouTube nagranie, w którym nazwał lidera PiS "politycznym gangsterem". – Nie mam powodu, żeby temu człowiekowi ufać i za wszelką cenę dążyć do koalicji z nim. Jeżeli ta koalicja skończyłaby się tak, że on nas politycznie zniszczy, a do tego robił rzeczy, na które się nie zgadzamy, to jaki jest sens zawiązywania takiej koalicji? Właściwie żaden – mówił.

"Polityczny gangster". Kaczyński odpowiedział Mentzenowi

Kaczyński wrócił do sprawy "Deklaracji Polskiej" podczas niedzielnego spotkania w Opolu w ramach trasy "Wygrała Polska". – Mam nadzieję, że ta sprawa, która dzisiaj jest troszeczkę zaskakująca i uderzająca w wiele nadziei, to znaczy sprawa odrzucenia propozycji, żeby wszyscy się zobowiązali, że nie będą współpracować z PO, która jest przecież partią zewnętrzną, reprezentującą obce interesy, że ta propozycja jednak zostanie w ostatecznym rozrachunku przyjęta – stwierdził lider PiS.

– Nasza ręka jest wyciągnięta, mimo różnych bardzo nieładnych słów – stwierdził Kaczyński. – Ale ja już nie takie słyszałem, więc się nie przejmuję – kontynuował.

– Różni ludzie mówili o mnie, że jestem gangsterem. Już nie będę mówił kto. Jakoś to zniosę. Chodzi o to, żeby była ta podstawa podstaw: nigdy z Platformą, nigdy z formacjami zewnętrznymi. Mogą być spory, różnice zdań. To jest normalne w demokracji, w polityce – powiedział Kaczyński.

Co znalazło się w "Deklaracji Polskiej"?

W "Deklaracji Polskiej" znalazło się 10 punktów:

Żaden rząd, ani teraz ani też nigdy w przyszłości nie będzie tworzony z udziałem sił politycznych Donalda Tuska. Za przestępcze działania antypolskie Donald Tusk i jego współpracownicy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej i cywilnej. Żaden rząd ani teraz ani nigdy w przyszłości nie będzie zawierał porozumień z postsowiecką Rosją, ukształtowaną przez antypolskie siły putinowskie. Należy bezwzględnie postawić na ścisły i niezachwiany, strategiczny sojusz militarny i gospodarczy ze Stanami Zjednoczonymi. Armia Polska musi zostać rozbudowana we współpracy z USA i nie być podporządkowana rozkazom Unii Europejskiej. Należy bezwzględnie przeciwstawić się paktowi migracyjnemu i napływowi nielegalnych migrantów, przywracając i zwiększając obronę państwową i kontrolę społeczną na wszystkich granicach Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na granicy niemieckiej, rosyjskiej i białoruskiej. W tej sprawie należy niezwłocznie przeprowadzić referendum ogólnokrajowe. Kategorycznie należy odrzucić nowy traktat europejski zmierzający w kierunku utworzenia jednolitego państwa europejskiego. W interesie Polski należy bronić za wszelką cenę niszczoną dziś przez Unię Europejską politykę rolną i politykę spójności, a w relacjach z UE należy stawiać wyłącznie na interes Polski. Za wszelką cenę należy bronić polskiego złotego oraz suwerenności monetarnej i gospodarczej Polski. Relacje z Ukrainą należy opierać zawsze i wyłącznie na kryterium interesu Polski, zarówno w polityce bezpieczeństwa, w polityce gospodarczej jak i w polityce historycznej oraz migracyjnej. W interesie przyszłości Polski i Polaków należy natychmiast przywrócić i wzmocnić edukację i wychowanie patriotyczne w polskich szkołach i w uczelniach wyższych, a także zablokować i wyeliminować demoralizujące programy nauczania. Żaden rząd nie będzie przyjmował jakichkolwiek elementów absurdalnej polityki tzw. Zielonego Ładu a w polityce energetycznej należy postawić przede wszystkim na polskie surowce, w szczególności na węgiel. Należy przyjąć i wdrożyć właściwą politykę migracyjną, skierowaną w pierwszej kolejności do Polaków rozsianych po całym świecie, z polityką zachęt do powrotów i osiedlania się w Polsce. Towarzyszyć temu będzie właściwa polityka mieszkaniowa nakierowana na obniżenie cen, a nie na interes deweloperów.

