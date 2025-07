"Deklaracja Polska". Kaczyński rzuca wyzwanie Konfederacji

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawił podczas konferencji prasowej 10 punktów „Deklaracji Polska”. Podkreślił, że "deklaracja powstała w odpowiedzi na konieczność wyjaśnienia podziałów".

– Propozycja skierowana przede wszystkim do Konfederacji, ale także i innych ugrupowań, by podpisały te punkty – powiedział Jarosław Kaczyński. Prezes PiS podkreślił, że to podstawa polityki PiS podobna do "Deklaracji Toruńskiej", którą – jak przypomniał – przed drugą turą wyborów prezydenckich podpisał Karol Nawrocki po rozmowie ze Sławomirem Mentzenem. – Trzeba jasno wyjaśnić wszystkie podziały, które w tej chwili istnieją w Polsce. Bardzo często opinia publiczna posługuje się podziałami uproszczonymi. Niekiedy opartymi na nieporozumieniu – mówił.

Poniżej pełna treść zaprezentowanej przez Jarosława Kaczyńskiego "Deklaracji polskiej":

Żaden rząd, ani teraz ani też nigdy w przyszłości nie będzie tworzony z udziałem sił politycznych Donalda Tuska. Za przestępcze działania antypolskie Donald Tusk i jego współpracownicy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej i cywilnej. Żaden rząd ani teraz ani nigdy w przyszłości nie będzie zawierał porozumień z postsowiecką Rosją, ukształtowaną przez antypolskie siły putinowskie. Należy bezwzględnie postawić na ścisły i niezachwiany, strategiczny sojusz militarny i gospodarczy ze Stanami Zjednoczonymi. Armia Polska musi zostać rozbudowana we współpracy z USA i nie być podporządkowana rozkazom Unii Europejskiej. Należy bezwzględnie przeciwstawić się paktowi migracyjnemu i napływowi nielegalnych migrantów, przywracając i zwiększając obronę państwową i kontrolę społeczną na wszystkich granicach Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na granicy niemieckiej, rosyjskiej i białoruskiej. W tej sprawie należy niezwłocznie przeprowadzić referendum ogólnokrajowe. Kategorycznie należy odrzucić nowy traktat europejski zmierzający w kierunku utworzenia jednolitego państwa europejskiego. W interesie Polski należy bronić za wszelką cenę niszczoną dziś przez Unię Europejską politykę rolną i politykę spójności, a w relacjach z UE należy stawiać wyłącznie na interes Polski. Za wszelką cenę należy bronić polskiego złotego oraz suwerenności monetarnej i gospodarczej Polski. Relacje z Ukrainą należy opierać zawsze i wyłącznie na kryterium interesu Polski, zarówno w polityce bezpieczeństwa, w polityce gospodarczej jak i w polityce historycznej oraz migracyjnej. W interesie przyszłości Polski i Polaków należy natychmiast przywrócić i wzmocnić edukację i wychowanie patriotyczne w polskich szkołach i w uczelniach wyższych, a także zablokować i wyeliminować demoralizujące programy nauczania. Żaden rząd nie będzie przyjmował jakichkolwiek elementów absurdalnej polityki tzw. Zielonego Ładu a w polityce energetycznej należy postawić przede wszystkim na polskie surowce, w szczególności na węgiel. Należy przyjąć i wdrożyć właściwą politykę migracyjną, skierowaną w pierwszej kolejności do Polaków rozsianych po całym świecie, z polityką zachęt do powrotów i osiedlania się w Polsce. Towarzyszyć temu będzie właściwa polityka mieszkaniowa nakierowana na obniżenie cen, a nie na interes deweloperów.

