Dobre wieści dla Mentzena. Jest tuż za prezydentem Dudą

CBOS opublikował wyniki czerwcowego rankingu zaufania do polityków. "Po wyborach prezydenckich politykiem najczęściej obdarzanym przez Polaków zaufaniem pozostaje ustępujący prezydent Andrzej Duda – ufa mu co drugi badany (50 proc.), a więcej niż co trzeci deklaruje wobec niego nieufność (35 proc.). Czerwiec był już drugim miesiącem utrzymywania się najwyższych w tym roku notowań Andrzeja Dudy" – czytamy

Na drugie miejsce rankingu społecznego zaufania awansował w czerwcu kandydat Konfederacji WiN w pierwszej turze wyborów, Sławomir Mentzen. Zaufanie do lidera Konfederacji deklaruje 47 proc. badanych, co oznacza wzrost o 8 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego zestawienia.

Trzecie miejsce, z minimalną stratą do Mentzena, zajął zwycięzca tegorocznych wyborów, prezydent elekt Karol Nawrocki. Ufa mu 46 proc. respondentów (+11 pkt proc.).

Na dalszych miejscach znaleźli się: Rafał Trzaskowski Szymon Hołownia, Radosław Sikorski, Adrian Zandberg, Magdalena Biejat, Krzysztof Bosak, Władysław Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk, Mateusz Morawiecki, Grzegorz Braun, Jarosław Kaczyński, Adam Bodnar, Małgorzata Kidawa-Błońska, Włodzimierz Czarzasty, Mariusz Błaszczak, Krzysztof Gawkowski.

Polacy nie ufają Kaczyńskiemu i Tuskowi

Największą nieufność Polaków budzi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Brak zaufania do tego polityka zadeklarowało 56 proc. badanych. Premierowi Donaldowi Tuskowi nie ufa 52 proc., a byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu – 50 proc.

Najmniejszą nieufność notuje wicepremier Krzysztof Gawkowski (14 proc.), jednak w jego przypadku łączy się to z wysokim poziomem braku rozpoznawalności – nieznajomość tego polityka Lewicy deklaruje aż 48 proc. respondentów w badaniu CBOS. Nie ma za to respondentów, którzy nie znaliby prezydenta Andrzeja Dudy.

