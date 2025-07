Prezydent Duda: Są w Polsce politycy, którzy nie mogą się pogodzić z demokracją

– Jest grupa polityków w Polsce, którzy po prostu nie mogą się pogodzić z demokracją. Mają poważny problem w pogodzeniu się z demokracją. To znaczy twierdzą, że nie ma demokracji ile razy nie wygrywają wyborów, jeżeli Polacy wybierają inaczej – tak urzędujący do 6 sierpnia prezydent skomentował nieudolne próby podważania wyborczego zwycięstwa Karola Nawrockiego.

W wywiadzie dla stacji wPolsce24 zaznaczył: – Spokojnie i konsekwentnie mówię tym panom przede wszystkim, że to Polacy wyznaczają właśnie swoimi głosami, swoim udziałem demokrację i tak naprawdę tę demokrację właśnie kształtują i tę demokrację w ten sposób rysują. Dzięki temu ona jest, że idą do wyborów, głosują, wybierają.

– Te decyzje są często zmienne w stosunku do tego, jak poprzednio decydowali. Właśnie dlatego, że oceniają jak kto sprawował się jako jako ten, któremu powierzyli władzę w Rzeczypospolitej. I to jest właśnie charakterystyczne dla demokracji i dobrze, że władza w Polsce się zmienia, ale oni nie mogą tego zaakceptować – wskazał Duda, nawiązując do rzekomych anomalii wyborczych 1 czerwca.

Prezydent o swojej przyszłości

Polityk był także pytany o plany na czas po prezydenturze. – Jeżeli będzie takie taka potrzeba, żebym jakąś funkcję publiczną w przyszłości podjął, także jako były prezydent Rzeczypospolitej ze wszystkimi tego konsekwencjami, biorąc pod uwagę również pewien obyczaj polityczny, który do tej pory był w Polsce, który powodował, że prezydenci do tej pory w żadnych wyborach już nie startowali, ale są funkcje, które nie wymagają udziału w wyborach powszechnych, a które są rzeczywiście na poziomie państwowym bardzo ważne i odpowiedzialne – powiedział.

Andrzej Duda zapowiedział, że jeżeli otrzyma propozycję. – Ja oczywiście zawsze taką propozycję rozważę, jeżeli to będzie możliwość faktycznie poważnego wykonywania zadań publicznych czy zrealizowania tego, co ja rozumiem przez politykę jako rozsądną troskę o dobro wspólne, jako działanie po prostu dla Rzeczypospolitej i dla moich rodaków. To oczywiście ja takie zadanie podejmę – mówił prezydent RP.

