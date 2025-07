Nowa rola Czarnka? "Decyzja już zapadła"

Karol Nawrocki wciąż kompletuje swoją kancelarię. Szefem gabinetu prezydenta będzie poseł PiS Paweł Szefernaker, szef sztabu wyborczego Nawrockiego. Rzecznikiem prasowym głowy państwa zostanie Rafał Leśkiewicz, dotychczasowy rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej.

W czwartek Nawrocki ogłosił nowy skład kierownictwa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na czele BBN stanie prof. Sławomir Cenckiewicz, były dyrektor Wojskowego Biura Historycznego. Jego zastępcami będą gen. Andrzej Kowalski, były szef Służby Wywiadu Wojskowego oraz gen. Mirosław Bryś, były szef Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Za sprawy międzynarodowe będzie odpowiadał poseł PiS Marcin Przydacz. Nawrocki zaprosił do współpracy także obecnego prezydenckiego ministra Wojciecha Kolarskiego.

"Czarnek miał kilka rozmów z Nawrockim. Ostatnia była trudna"

Niektóre nazwiska w przyszłej Kancelarii Prezydenta wciąż pozostają tajemnicą. Kto jeszcze znajdzie się u boku prezydenta Karola Nawrockiego? Od dłuższego czasu w przestrzeni medialnej pojawiają się doniesienia, że szefem Kancelarii Prezydenta zostanie były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W minioną sobotę polityk został jednym z czterech nowych wiceprezesów PiS. Czy to przekreśliło jego szansę na objęcie stanowiska szefa KPRP?

– Kandydatura Przemysław Czarnka to już historia. Miał ostatnio kilka rozmów z Karolem Nawrockim. Ostatnia była trudna. Teraz Przemek jest w USA, a decyzja co do szefa kancelarii już zapadła – powiedział w rozmowie z "Wprost" jeden z polityków PiS. Jak tłumaczył, Nawrocki był przeciwny, by Czarnek został wiceprezesem partii. To jednak nie wszystko. – Przemek jest polityczną gwiazdą, a Karol nie lubi gwiazd – mówił rozmówca "Wprost".

Jak wskazano, ambicją byłego ministra edukacji i nauki jest premierostwo i przywództwo w PiS-ie, a w tym bardziej pomoże mu funkcja partyjna niż stanowisko w Kancelarii Prezydenta.

