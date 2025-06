Czarnek z nową funkcją w PiS. "Ogromny zaszczyt i honor"

Decyzje o zmianach w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości zapadły na sobotnim kongresie partii w Pszysusze na Mazowszu.

Czarnek, Bocheński, Krupka, Ziobro. PiS ma nowych wiceprezesów

"Na wniosek prezesa Rada Polityczna wybrała mnie na funkcję wiceprezesa PiS. To dla mnie ogromny zaszczyt i honor oraz ogromne zobowiązanie" – poinformował na platformie X Przemysław Czarnek.

"Jako wiceprezes zrobię wszystko, by błędów politycznej młodości unikać, a jak najwięcej do dobra wspólnego dokładać. Wybór na wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości to wielki zaszczyt. Traktuję go jako zobowiązanie do jeszcze cięższej pracy i wytężę wszystkie swoje siły, by włożyć pozytywny wkład w przyszłe – i mam nadzieję – bliskie zwycięstwa drużyny PiS" – podkreślił Tobiasz Bocheński.

"Podczas dzisiejszego kongresu PiS zostałam wybrana na wiceprezesa naszej partii. To ogromna odpowiedzialność – i jeszcze większe zobowiązanie" – napisała z kolei Anna Krupka. "Przed nami wiele pracy. Wierzę, że wspólnie uda nam się odsunąć od władzy rząd, który szkodzi Polsce – i zaproponować Polakom uczciwy, przemyślany plan rozwoju kraju" – dodała.

Nowi wiceprezesi dołączą do dotychczasowego grona wiceszefów partii, którymi są: Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, Joachim Brudziński, Mariusz Błaszczak, Elżbieta Witek, Antoni Macierewicz i Patryk Jaki.

Kongres PiS wybrał prezesa. Kaczyński po raz siódmy

Prezesem PiS dalej będzie Jarosław Kaczyński, który w sobotę został wybrany na kolejną kadencję po raz siódmy.

– Podjęliście państwo pewne ryzyko. Mam już swoje lata i nie ma co tego ukrywać, ale wierzę że dam radę. Dać radę mogę tylko z państwem, koleżanki i koledzy – powiedział 76-letni polityk, który na czele PiS stoi od 2003 roku.

