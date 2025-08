Kaczyński chce nowej konstytucji. "Której nie da się wywrócić jednym palcem"

– Wygraliśmy 1 czerwca i nic nie stanie na przeszkodzie temu, żeby prezydent Karol Nawrocki został zaprzysiężony. Będziemy mieli prezydenta, twardego człowieka, który zniósł ataki w kampanii wyborczej. Nasi przeciwnicy myśleli, że po tym stracimy motywację i zwątpimy. Tak się nie stało. To naprawdę ogromne i bardzo ważne zwycięstwo, przerywające pewien proces, którego finałem miał być nowy traktat europejski, który miał nam zabrać suwerenność. Wiemy jedno – ten prezydent tego nie ratyfikuje. I to jest powód, dla którego to zwycięstwo wzbudziło tyle furii w Polsce i tyle zaniepokojenia w Niemczech – wskazał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w trakcie niedzielnego spotkania w Opolu w ramach trasy "Wygrała Polska".

– Wydaje się, że już w tej chwili nic nie stanie na przeszkodzie temu, żeby prezydent Karol Nawrocki został zaprzysiężony, że będzie to już w środę, czyli bardzo niedługo. Ale pamiętajmy, że mamy jutro niezapowiedziane, będące poza planem, posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej. I pamiętajmy o jednej rzeczy – że diabeł nie śpi, a jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, to tam już na pewno nie śpi – dodał.

Kaczyński: Musimy stworzyć taką konstytucję

Jarosław Kaczyński zapowiedział także zmianę konstytucji w przypadku powrotu Prawa i Sprawiedliwości do władzy. – Nie może być znowu tak, że polska niepodległość będzie incydentem. Zadaniem wszystkich pokoleń jest to, żeby na to nie pozwolić. Polska musi pozostać jako suwerenne państwo. (...) Prawo i Sprawiedliwość podejmuje działania o charakterze przygotowawczym, żeby wyciągnąć pełne wnioski z tego, co się w Polsce stało. To wielkie przygotowania programowe. Pod koniec października będzie pierwsza wielka konwencja programowa. Polacy powinni zacząć rozmawiać o przeszłości po to, żeby wykuć nowy obraz przyszłości, bo Polska pod wieloma względami musi się zmienić. U podstaw tego musi być nowa konstytucja. Musimy stworzyć taką konstytucję, której nie da się wywrócić jednym palcem – powiedział szef PiS.

– Tusk i ten rząd przyjął kurs na zaostrzenie walki. Nie przestraszą nas. Syzyfowe będą prace Żurka i Kierwińskiego – ocenił.

