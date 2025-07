Winnicki o "istocie" konfliktu między Konfederacją a PiS-em

Prawo i Sprawiedliwość chce zorganizować referendum na temat nielegalnej migracji. Prezes partii zapowiedział także wielką manifestację, która odbędzie się 11 października. – Wzywam wszystkie siły patriotyczne do tego, żeby uczestniczyły w manifestacji przeciwko nielegalnej migracji, przeciwko paktowi migracyjnemu, przeciwko tym wszystkim działaniom, które mają przynieść Polsce nieszczęście i to ciężkie nieszczęście – powiedział Jarosław Kaczyński.

Do zapowiedzi szefa PiS odniósł się jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. "PiS zapowiada marsz przeciwko nielegalnej imigracji. Nie dziwię się, że tylko przeciwko nielegalnej, bo za legalną to właśnie PiS odpowiada. A to właśnie legalna imigracja z państw odmiennych kulturowo jest teraz największym problemem!" – napisał na platformie X.

Na jego wpis zareagowali politycy Prawa i Sprawiedliwości. "Myślicie, że Konfederacja kiedyś wyrośnie z chorób wieku dziecięcego?" – pytał poseł Michał Moskal. "Legalizowanie bezprawia wcale nie powoduje, że staje się ono prawem – to wciąż bezprawie... Dzisiaj potrzeba jedności i współpracy, bo tylko tak możemy zatrzymać proceder podrzucania nam migrantów i obarczania odpowiedzialnością Polski za błędy innych krajów. Wspólny głos i referendum to narzędzia" – skomentował rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Konflikt PiS i Konfederacji. Padły ostre słowa

To jednak nie wszystko. W piątek Kaczyński przedstawił "Deklarację Polską". Podkreślił, że deklaracja ta "powstała w odpowiedzi na konieczność wyjaśnienia podziałów". Jak wskazał, to propozycja skierowana przede wszystkim do Konfederacji.

We wtorek Mentzen opublikował na YouTube nagranie, w którym nazwał lidera PiS "politycznym gangsterem". – Nie mam powodu, żeby temu człowiekowi ufać i za wszelką cenę dążyć do koalicji z nim. Jeżeli ta koalicja skończyłaby się tak, że on nas politycznie zniszczy, a do tego robił rzeczy, na które się nie zgadzamy, to jaki jest sens zawiązywania takiej koalicji? Właściwie żaden – mówił.

Winnicki: Na tym polega istota tego sporu

"Wszystkie słowa jakie padają w sporze między Konfederacją a PiS-em są wtórne, są narzędziami. Jego istota polega na tym, że PiS chciałby sprowadzić Konfę do roli jaką odegrały Solidarna Polska i Porozumienie. Czyli narzucić warunki gry, narzucić granice debaty, a potem rozbić, zniszczyć i/lub częściowo wchłonąć. Nowa Nadzieja jest w tym planie do zniszczenia jak partia Gowina, a Ruch Narodowy do wchłonięcia jak partia Ziobry" – ocenił na Facebooku Robert Winnicki, były poseł Konfederacji i były prezes Ruchu Narodowego.

"Konfederacja, która wypracowała własną podmiotowość, ma stabilne poparcie i już kilkukrotnie pokazała, że nie da rady jej zgnieść w polaryzacji między PiS-em a KO, będzie się przed tym broniła i ciągle budowała mozolnie swoją niezależną pozycję na scenie. Będzie przełamywała linie narracyjne, które PiS próbuje non stop narzucać. Będzie również punktowała go jako konkurenta, który rządząc m.in. wpuścił do Polski miliony imigrantów, co jest po prostu faktem" – wyliczał publicysta i komentator polityczny.

"A los jaki spotkał partie Zbigniewa Ziobry (która np. poprotestowała sobie gdy rząd PiS, ich własny rząd, kapitulował na forum UE ws. polityki klimatycznej i… tyle było jej sprawczości) czy Jarosława Gowina (podzielona, rozbita, rozegrana i wyniszczona m.in. po tym gdy Gowin nie zgodził się na szaleństwo wyborów kopertowych) jest dla liderów, działaczy i wyborców Konfederacji wystarczająco świeżym memento, żeby nie chcieć pójść w ich ślady" – podsumował.

