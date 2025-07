Konflikt PiS i Konfederacji. Padły kolejne ostre słowa

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawił w piątek podczas konferencji prasowej 10 punktów "Deklaracji Polskiej". Podkreślił, że "deklaracja powstała w odpowiedzi na konieczność wyjaśnienia podziałów". – Propozycja skierowana przede wszystkim do Konfederacji, ale także i innych ugrupowań, by podpisały te punkty – powiedział Jarosław Kaczyński.

Mentzen o Kaczyńskim: polityczny gangster

We wtorek jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, opublikował nagranie na YouTube, odrzucił propozycję Jarosława Kaczyńskiego, dotyczącą podpisania tzw. “Deklaracji Polskiej”. Prezesa PiS nazwał “politycznym gangsterem". – Nie mam powodu, żeby temu człowiekowi ufać i za wszelką cenę dążyć do koalicji z nim. Jeżeli ta koalicja skończyłaby się tak, że on nas politycznie zniszczy, a do tego robił rzeczy, na które się nie zgadzamy, to jaki jest sens zawiązywania takiej koalicji? Właściwie żaden – stwierdził Sławomir Mentezn, mówiąc o Jarosławie Kaczyńskim.

Fogiel odpowiada Mentzenowi

O słowa lidera Nowej Nadziei w Polsat News pytany był poseł PiS Radosław Fogiel.

– Nie chciałbym wchodzić w tego typu estetykę, bo wtedy musiałbym powiedzieć, że Sławomir Mentzen to polityczny dzieciak, bo tak się trochę zachowuje, jak rozwydrzony bachor. Mam wrażenie, że chyba jego otoczeniu i samemu Sławomirowi Mentzenowi coś odjechało, peron odjechał – powiedział poseł PiS.

Radosław Fogiel dodał, iż Sławomirowi Mentzenowi wydaje mu się, że "jeżeli pójdą w taki platformiany antyPiS, to coś na tym zyskają". – Nie wydaje mi się. Mój szczery apel: Koledzy, panowie, halo, wróg jest nie tutaj. Tym, co szkodzi dzisiaj Polsce są fatalne rządy Donalda Tuska – stwierdził.

Zdaniem polityka PiS, otoczenie Sławomira Mentzena "strasznie źle nastroił pierwszy punkt Deklaracji Polskiej", mówiący o zadeklarowaniu nieprzystąpienia do koalicji z Donaldem Tuskiem i Koalicją Obywatelską. – No, ale jeżeli ktoś bierze pod uwagę koalicję z tą fatalną władzą, sam sobie wystawia świadectwo – wskazał.

– Nikt nie oczekuje, żeby Konfederacja przyjęła rolę młodszego czy w ogóle koalicjanta PiS. My też nie twierdzimy, że koalicja z kimkolwiek, z Konfederacją jest oczywistością. Każdy działa na własną rękę. Nie wiadomo, co będzie, co zdecydują wyborcy. Tylko ja mam wrażenie, że tam są takie umizgi, że bardzo chętnie by się koledzy ustawili w roli koalicjanta Donalda Tuska – powiedział Radosław Fogiel.

Czytaj też:

Mentzen odpowiada na deklarację Kaczyńskiego: To my przedstawimy nasze warunkiCzytaj też:

Konfederacja nie pozostawia złudzeń. Politycy reagują na propozycję PiS