Mentzen odpowiada na deklarację Kaczyńskiego: To my przedstawimy nasze warunki

Jarosław Kaczyński przedstawił podczas piątkowej konferencji prasowej 10 punktów "Deklaracji Polskiej". Prezes PiS podkreślił, że "deklaracja powstała w odpowiedzi na konieczność wyjaśnienia podziałów". Lider PiS zwrócił uwagę, że "propozycja skierowana przede wszystkim do Konfederacji, ale także i innych ugrupowań, by podpisały te punkty".

Mentzen: To PiS potrzebuje Konfederacji

Sławomir Mentzen opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym odniósł się do wystąpienia Kaczyńskiego.

"Przedstawiając Deklarację Polską, Jarosław Kaczyński nie zauważył, że sytuacja polityczna się zmieniła. To PiS potrzebuje Konfederacji, a nie Konfederacja PiSu. W stosownym czasie to my przedstawimy potencjalnym partnerom nasze warunki, w których na pewno nie będzie żadnych socjalistycznych bzdur, w rodzaju: mieszkanie prawem, nie towarem" – stwierdził były kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich.

Słowa Mentzena komentuje wiceszef PiS Przemysław Czarnek.

"Szanowny Panie Pośle, drogi Sławku. Odrobinę zadumy – otóż to nie my potrzebujemy Was, ani Wy nas, tylko Polska potrzebuje bardzo dobrego rządu, który szybko wyciągnie Polaków z dramatycznego bagna, w które wciąga nas Tusk i jego ekipa" – wskazał Czarnek.

Koalicja PiS z Konfederacją?

Podkreślił, że to podstawa polityki PiS podobna do "Deklaracji Toruńskiej", którą – jak przypomniał – przed drugą turą wyborów prezydenckich podpisał Karol Nawrocki po rozmowie ze Sławomirem Mentzenem. – Trzeba jasno wyjaśnić wszystkie podziały, które w tej chwili istnieją w Polsce. Bardzo często opinia publiczna posługuje się podziałami uproszczonymi. Niekiedy opartymi na nieporozumieniu – mówił.

Jarosław Kaczyński zapytany o to, czy deklarację można nazwać otwartym zaproszeniem dla Konfederacji do zawarcia koalicji, odpowiedział, że "gdyby ta deklaracja została przyjęta, to naprawdę byłaby to płaszczyzna, gdzie można by ją było i na tym obszarze uzupełnić".

