Mentzen wbił szpilę PiS. Doczekał się odpowiedzi

Prawo i Sprawiedliwość chce zorganizować referendum na temat nielegalnej migracji. Prezes partii zapowiedział także wielką manifestację, która odbędzie się 11 października. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, Polacy muszą przeciwstawić się niemieckiej operacji przeniesienia na Polskę ciężaru radzenia sobie z nielegalną migracją.

– Chcemy podjąć działania, które będą zmierzały do przekonania władzy, albo nawet przymuszenia władzy do tego, by zamiast ośrodków dla migrantów, zaczęła się przeciwstawiać czynnie temu wszystkiemu, co gotują dzisiaj Niemcy i Bruksela – powiedział szef PiS. I wskazał, że planowana na październik manifestacja jest "dla wszystkich", którzy sprzeciwiają się nielegalnej migracji.

– Wzywam wszystkie siły patriotyczne do tego, żeby uczestniczyły w manifestacji przeciwko nielegalnej migracji, przeciwko paktowi migracyjnemu, przeciwko tym wszystkim działaniom, które mają przynieść Polsce nieszczęście i to ciężkie nieszczęście – mówił.

Mentzen uderza w PiS

"PiS zapowiada marsz przeciwko nielegalnej imigracji. Nie dziwię się, że tylko przeciwko nielegalnej, bo za legalną to właśnie PiS odpowiada" – skomentował za pośrednictwem platformy X współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen. "A to właśnie legalna imigracja z państw odmiennych kulturowo jest teraz największym problemem!" – dodał.

Poseł Konfederacji doczekał się odpowiedzi. "Legalizowanie bezprawia wcale nie powoduje, że staje się ono prawem – to wciąż bezprawie..." – stwierdził rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. "Dzisiaj potrzeba jedności i współpracy, panie pośle @SlawomirMentzen, bo tylko tak możemy zatrzymać proceder podrzucania nam migrantów i obarczania odpowiedzialnością Polski za błędy innych krajów. Wspólny głos i referendum to narzędzia. #StopNielegalnejMigracji" – napisał.

Protesty "Stop imigracji!"

Przypomnijmy, że 19 lipca w 80 miastach w całej Polsce odbyły się organizowane lub współorganizowane przez Konfederację pikiety pod hasłem "Stop imigracji!". Uczestniczyli w nich m.in. kibice piłkarscy. Zgromadzeni mieli ze sobą transparenty z hasłami takimi, jak: "zamiast integracji będą terroryzm, zamachy, morderstwa i gwałty", "reparacje zamiast imigrantów", "Polska dla Polaków", "nie dla masowej imigracji", "rząd pod sąd" czy "żadnej imigracji, żadnej integracji".

Liderzy Konfederacji podkreślali, że nie chcą straszyć Polaków imigrantami, lecz przestrzegać przed popełnieniem błędu Niemiec, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, czyli państw Zachodu, które zgodziły się na masową migrację, a dziś borykają się ze zwiększoną przestępczością, w tym na tle seksualnym.

