Bosak odwołany z funkcji wicemarszałka? "Jest na to prosta droga"

W sobotę w 80 miastach w całej Polsce odbyły się organizowane lub współorganizowane przez Konfederację pikiety pod hasłem "Stop imigracji!". Uczestniczyli w nich m.in. kibice piłkarscy. Zgromadzeni mieli ze sobą transparenty z hasłami takimi, jak: "zamiast integracji będą terroryzm, zamachy, morderstwa i gwałty", "reparacje zamiast imigrantów", "Polska dla Polaków", "nie dla masowej imigracji", "rząd pod sąd" czy "żadnej imigracji, żadnej integracji".

Liderzy Konfederacji podkreślali, że nie chcą straszyć Polaków imigrantami, lecz przestrzegać przed popełnieniem błędu Niemiec, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, czyli państw Zachodu, które zgodziły się na masową migrację, a dziś borykają się ze zwiększoną przestępczością, w tym na tle seksualnym.

– Oczekujemy zmiany polityki rządu, zamknięcia dla imigrantów cofanych z Niemiec granicy zachodniej, zamknięcia granicy z Litwą, Słowacją, Ukrainą i Białorusią dla imigracji nielegalnej. Oczekujemy bezpieczeństwa prawnego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy, policjantów, aby mogli otwierać ogień, aby mogli strzelać, używać broni bez bania się o konsekwencje w sytuacji, gdy ktoś nielegalnie przekracza granicę i nie wykonuje poleceń – mówił podczas manifestacji w Białymstoku wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak.

Bosak straci stanowisko wicemarszałka?

– Uważam, że za to, co padło na tym marszu, prezydium Sejmu powinno rozważyć złożenie wniosku o odwołanie Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu (…). Mówię to jasno, bo to jest funkcja szczególnego znaczenia, budująca opinię i wymagająca określonej odpowiedzialności, a wzbudzanie niepokoju jest na pewno niegodne funkcji wicemarszałka Sejmu – stwierdził w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.

Do jego słów odniósł się podczas konferencji prasowej w Sejmie wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty. – Byłem jedyną osobą, która była bardzo stanowczo przeciwko powołaniu pana wicemarszałka Bosaka w skład prezydium Sejmu. Zwolennikiem tego powołania był mocno pan marszałek Hołownia. Jeżeli wicemarszałek Senatu z Polski 2050 uważa, że pan marszałek Bosak powinien być odwołany z prezydium, to jest na to prosta droga. Pan marszałek Hołownia na najbliższym prezydium powinien postawić taki wniosek – skomentował jeden z liderów Lewicy.

– Byłem przeciwko powołaniu pana marszałka Bosaka na funkcję członka prezydium i konsekwentnie jestem przeciwko temu powołaniu – podkreślił Czarzasty.

"Społeczeństwo, które wyżej ceni pederastów...". Bosak nie wytrzymał

