Bosak: Obawiam się, że do Polski są wpuszczani bandyci i przestępcy

Konfederacja konsekwentnie ostrzega przed masową migracją i niekontrolowanym napływem obcych kulturowo ludzi do Polski. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak ostrzega, że do kraju nadal wjeżdżają migranci, którzy nie są sprawdzani przez służby. Wśród nich jest wielu ludzi, którzy w przeszłości mieli problemy z prawem.

– Obawiam się, że są wpuszczani do Polski bandyci i przestępcy. […] Myśmy zgłosili w Sejmie poprawkę do ustaw, żeby nie wydawać wiz obywatelom państw, z którymi nie mamy umów o readmisji, czyli deportacji. To zostało odrzucone przez koalicję rządzącą (...) Po drugie, zgłosiliśmy poprawkę, żeby przed wydaniem wizy sprawdzać, czy ktoś jest karany, czy nie. Ale większość rządząca, ani poprzedni rząd tak samo, nie chce wiedzieć, czy ktoś był karanym zabójcą, czy ktoś jest gangsterem w swoim państwie – powiedział polityk Konfederacji.

Bosak powiedział wprost, że polski rząd wciąż "rozdaje wizy na prawo i lewo", co jest zjawiskiem bardzo niepokojącym. Poseł odniósł się także do działalności Ruchu Obrony Granic.

– Uważam, że obywatele mają prawo przeżywać na tym punkcie swoje emocje, bo bylibyśmy ludźmi kompletnie bez rozumu i bez odpowiedzialności, gdybyśmy podchodzili do tego zrelaksowani i na spokojnie – wskazał.

Polacy chcą referendum ws. migracji

Z sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla rp.pl wynika, że ponad 70 proc. Polaków chciałoby wziąć udział w referendum poświęconym tematowi nielegalnej imigracji.

Podczas wizyty na polsko-niemieckim przejściu granicznym w Rosówku (woj. zachodniopomorskie), Jarosław Kaczyński oświadczył, że Prawo i Sprawiedliwość zebrało już ponad pół miliona podpisów pod wnioskiem o referendum ws. nielegalnej migracji. Podkreślił, że to nie koniec zbierania podpisów. Niebawem wniosek zostanie złożony. – Referendum [w sprawie polityki migracyjnej – przy. red.] jest potrzebne. Ludzie powinni się wypowiedzieć – oznajmił prezes PiS.

