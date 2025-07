Bosak zapytany o Brauna. "Nie wyrzekamy się"

Krzysztof Bosak był pytany, czy Grzegorz Braun swoimi wypowiedziami o komorach gazowych nie obciąża konta Konfederacji.

– Rozstanie miało miejsce prawie już rok temu, natomiast oczywiście tej współpracy się nie wyrzekamy, która miała miejsce – powiedział Krzysztof Bosak w Radiu Republika.

Wicemarszałek dodał, że lider w ostatnim czasie "chyba trochę się zagalopował". – Próbuje to korygować w kolejnych wywiadach, obserwuję to, nadawać jakąś interpretację – dodał.

– Myślę, że każdy widzi i słyszy to co chcę. Ci, którzy bronią Grzegorza Brauna, oni absolutnie nie traktują literalnie tego, co on mówi, tylko są po prostu rozkochani w tym geście sprzeciwu wobec establishmentu – ocenił.

Współpraca prawicy? Bosak: Bądźmy realistami

Bosak był też pytany o współpracę na prawicy i czy można się już dzisiaj mówić "o jakimś minimum programowym, np. na program zmiany Konstytucji". Polityk nie krył sceptycyzmu. – Nie, moim zdaniem nie i zmiana Konstytucji to nie jest minimum, tylko maksimum – powiedział.

– Nie, nie, tu bądźmy realistami, rywalizacja w polityce demokratycznej będzie trwać i mimo zaklęć części publicystów i tej bardziej zakłamanej części polityków, ona będzie obejmować wszystkie kwestie, opowiadanie o jakichś kwestiach wyłączonych ze sporu politycznego to są bajki dla naiwnych – kontynuował.

Sprawa immunitetów Brauna i Fritza. Jest wniosek Bodnara

Prokurator generalny Adam Bodnar skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi, a do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Romanowi Fritzowi.

Prokuratura zarzuca Braunowi cztery przestępstwa, a jego partyjnemu koledze Fritzowi współudział w jednym z nich.

W sprawie, której dotyczy wniosek o uchylenie immunitetu Brauna, chodzi o: kradzież flagi Ukrainy z Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej oraz kradzież flagi UE z holu Ministerstwa Przemysłu w Katowicach; zniszczenie w holu głównym Sejmu wystawy poświęconej społeczności LGBT+; pomówienie w czasie telewizyjnej debaty kandydatów na prezydenta organizatorów akcji społecznej "Żonkile" upamiętniającej wybuch powstania w getcie warszawskim.

