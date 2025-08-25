Zgorzelski otwarty na rozmowy z Konfederacją. Takiej odpowiedzi się nie spodziewał

"Dwa lata w polityce to po prostu epoka. Uważam, że nasza koalicja powinna zapracować na kolejną kadencję, a jeżeli zabraknie nam głosów, trzeba rozmawiać z liberalną częścią Konfederacji. To świadczy o szerokim spojrzeniu na możliwe scenariusze polityczne" – napisał w poniedziałek na platformie X wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL.

Polityk ludowców doczekał się szybkiej, żartobliwej odpowiedzi z oficjalnego profilu Konfederacji. "Nie chcemy nic z Avonu" – czytamy.

"Panie marszałku, proszę się zdecydować" – zwrócił się do Zgorzelskiego poseł Konfederacji Witold Tumanowicz. I przypomniał słowa wicemarszałka Sejmu z audycji RMF FM, że Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja to partie, które "demokrację mają w głębokim poważaniu".

Zgorzelski wywołał burzę. Fala komentarzy w sieci

Wpis Zgorzelskiego wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. "Kiedyś szli z Kukizem, to w sumie mogą i z Konfederacją. Tylko czy ta będzie chciała?" – zastanawiała się przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska.

"Możecie głosować na ludzi Kaczyńskiego, możecie głosować na ludzi Tuska. W każdym wypadku zagłosujecie na rządy Konfederacji – faktyczne, lub przynajmniej programowe. Możemy stawić im opór. Głosujcie, dołączajcie, wspierajcie partię Razem dla silnej i solidarnej Polski" – wezwał Mateusz Merta, rzecznik prasowy Razem.

"Zgodnie z najlepszymi przedwojennymi tradycjami Chjeno-Piasta. PSL-owi najbliżej do liberalnej frakcji Konfederacji? Właściwie Komisja Europejska pomaga w tym historycznym zwrocie sojuszów, wygaszając Wspólną Politykę Rolną" – skomentował Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości.

"Wybory odbędą się wczesną wiosną 2026 roku" – ocenił poseł PiS Krzysztof Ciecióra.

Sondaż: KO i PiS idą łeb w łeb. Co z innymi partiami?

Według sierpniowego badania CBOS, na Koalicję Obywatelską oraz Prawo i Sprawiedliwość chce głosować po 30 proc. respondentów. Podium zamyka Konfederacja, która może liczyć na 12 proc. poparcia. Do Sejmu wyszłyby jeszcze Lewica z wynikiem 7 proc. i partia Razem – 5 proc.

Pod progiem wyborczym uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej, na którą chce głosować 3 proc. badanych. Gdyby wybory parlamentarne odbywały się teraz, do Sejmu nie weszliby także koalicjanci KO, czyli Polska 2050 i PSL, które cieszą się znikomym poparciem (odpowiednio 2 proc. i 1 proc.). Grupa niezdecydowanych to 9 proc. pytanych.

