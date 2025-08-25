Znamy wyniki wyborów prezydenckich w Zabrzu. "Najgorsza informacja dla rządzących"

W niedzielę w Zabrzu odbyła się druga tura wyborów na prezydenta tego miasta.

Koalicja Obywatelska traci Zabrze

Zwycięzcą okazał się Kamil Żbikowski, którego poparło 50,17 proc. mieszkańców miasta. Pokonał on pełniącą dotychczas obowiązki komisarza miasta, a jednocześnie popieraną przez Koalicję Obywatelską Ewę Weber.

Uprawnionych do głosowania było blisko 116,7 tys. mieszkańców. Na Żbikowskiego swój głos zdecydowało się oddać 16 031 osób, zaś na jego rywalkę Weber – 15 925 osób.

Przypomnijmy, że konieczność zorganizowania przedterminowych wyborów prezydenckich w Zabrzu była konsekwencją odwołania w referendum prezydent miasta Agnieszki Rupniewskiej.

Wybory prezydenckie w Zabrzu. "Wygrała koalicja anty-KO"

Wynik niedzielnego głosowania jest jednoznacznie postrzegany jako porażka obozu rządzącego. Były premier Mateusz Morawiecki uważa wręcz, że Zabrze to dopiero początek.

"Mogą wystawiać swoich kandydatów do skutku, ale kłamstw już nikt nie kupi. Ewa Weber – protegowana Borysa Budki – przegrywa wybory o fotel prezydenta. Zabrze i Polska dobrze już zobaczyły, jak ich obietnice mają się do rzeczywistości" – ocenił inny polityk PiS Jacek Sasin.

"Zabrze wzięte. Teraz się zacznie na grubo" – stwierdził z kolei dziennikarz Wojciech Mucha.

Prezes OGB podkreślił zaś, że w Zabrzu wygrała "Koalicja Anty-KO" i to jest, jego zdaniem, najgorsza dziś informacja dla rządzących, ale przede wszystkim, jak dodał, dla prezydentów miast z KO. "Do momentu jak PiS nie wróci do władzy prezydenci miast z KO będą w 'zwierzyną łowną'" – podsumował.

Warto przypomnieć, że w pierwszej turze wyborów na Ewę Weber zagłosowało 12 700 osób, co dało jej 39,29 proc. poparcia. Na miejskiego aktywistę Kamila Żbikowskiego oddano 5 216 głosów (16,14 proc.), a trzecie miejsce zajął popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Borys Borówka, który otrzymał 4 944 głosy (15,29 proc.). Pozostali kandydaci uzyskali następujące wyniki: Łucja Chrzęstek-Bar – 1 716 głosów (5,31 proc.), Sebastian Dziębowski – 4 556 głosów (14,09 proc.), Rafał Kobos – 3 193 głosy (11 proc.).