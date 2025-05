Mieszkańcy mieli już dość. Prezydent miasta odwołana w referendum

W niedzielę w Zabrzu odbyło się referendum. Uprawnionych do głosowania było 116,9 tys. osób. Wyborcy otrzymywali po dwie karty – na jednej było pytanie o odwołanie przed upływem kadencji prezydent miasta Agnieszki Rupniewskiej, a na drugiej – pytanie o odwołanie rady miejskiej. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach opublikowała oficjalne wyniki głosowania.

Mieszkańcy Zabrza zdecydowali o odwołaniu Agnieszki Rupniewskiej ze stanowiska. Jak wskazał Portal Samorządowy, powołując się na PAP, referendum jest ważne w przypadku prezydent miasta, bo do urn poszło ponad 3/5 wyborców, którzy wzięli udział w jej wyborze w drugiej turze wyborów samorządowych w 2024 r. Ten próg wynosił 25,9 tys. głosów. Oddano 29 207 głosów ważnych, co oznacza, że referendum było wiążące. Aż 27 161 wyborców opowiedziało się za odwołaniem prezydent Rupniewskiej. 2 046 osób było przeciw. Wynik referendum oznacza, że w Zabrzu będą musiały się odbyć przedterminowe wybory prezydenta miasta. Do czasu ich rozstrzygnięcia obowiązki prezydenta będzie pełniła osoba wskazana przez premiera. Będzie to pierwszy zastępca odwołanej prezydent – Tomasz Olichwer z Koalicji Obywatelskiej.

Referendum w Zabrzu

Równolegle odbyło się referendum w sprawie odwołania Rady Miasta Zabrze. Tu również większość głosujących opowiedziała się za odwołaniem – 26 551 osób (przy 2555 głosach przeciw). Jednak w tym przypadku nie osiągnięto progu frekwencyjnego. W głosowaniu wzięło udział 29 106 osób. Aby referendum w sprawie odwołania rady miejskiej było ważne, potrzebnych było ok. 29,6 tys. głosów.

Inicjatorzy referendum zarzucali prezydent Rupniewskiej m.in.: zwolnienia grupowe w samorządowych jednostkach, podwyżki opłat lokalnych, rezygnację z organizacji cyklicznych wydarzeń kulturalnych oraz przedłużający się proces prywatyzacji Górnika Zabrze.

Kim jest Agnieszka Rupniewska?

Agnieszka Rupniewska była w przeszłości szefową lokalnych struktur Federacji Młodych Socjaldemokratów. Należała do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W wyborach samorządowych w 2018 r. z ramienia Koalicji Obywatelskiej ubiegała się o urząd prezydenta Zabrza, przegrywając w drugiej turze z popieraną przez PiS Małgorzatą Mańką-Szulik. Uzyskała natomiast mandat radnej miejskiej, pełniła funkcję przewodniczącej klubu radnych KO-Nowe Zabrze.

W wyborach samorządowych w 2024 r. Rupniewska po raz drugi kandydowała na urząd prezydenta miasta (znowu z ramienia Koalicji Obywatelskiej). W drugiej turze otrzymała blisko 58 proc. głosów, wygrywając tym razem z Mańką-Szulik.

