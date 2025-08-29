"Deklarował przejście do obozu PiS". Nieoczekiwany efekt spotkania Mentzen – Morawiecki

Mateusz Morawiecki pojawił się w czwartek na trasie "Piwa z Mentzenem" w Warszawie. Były premier rozpoczął spotkanie od stanięcia w obronie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, którego Mentzen nazwał swego czasu "politycznym gangsterem". Jak można się było spodziewać, politycy ostro starli się o podatki. Jak pojedynek ten ocenili internauci? Komentarze w sieci wskazują, że lider Konfederacji przegrał na własnym boisku.

Morawiecki na "Piwie z Mentzenem". Zaskakująca analiza

Analizę na ten temat opublikował serwis Res Futura Data House. Z opublikowanych danych wynika, że po czwartkowej debacie poparcie dla Sławomira Mentzena zadeklarowało 18 proc. internautów. Z kolei komentarzy wyrażających poparcie dla jego gościa – aż 42 proc.

Jak czytamy, Morawiecki jest chwalony przez użytkowników mediów społecznościowych za przygotowanie, dominację merytoryczną i skuteczność w debacie. Z kolei internauci wyrażający poparcie dla Mentzena, "skupiają się głównie na pochwałach samej inicjatywy spotkania lub krytyce stylu Morawieckiego, ale nie zawierają silnych argumentów merytorycznych".

Według analizy, były premier wygrał debatę z liderem Konfederacji w mediach społecznościowych, ponieważ przejął kontrolę nad narracją i skutecznie wykorzystał format spotkania do politycznego ataku. "Zdominował rozmowę poprzez prezentację konkretnych danych i argumentów, co pozwoliło mu zbudować wizerunek kompetentnego technokraty. Wypunktował słabości Mentzena, zarzucając mu powierzchowność i brak przygotowania, co spotkało się z aprobatą nawet części elektoratu Konfederacji" – wskazano.

Mentzetn przegrał nawet wśród elektoratu Konfederacji? "Deklarował przejście do obozu PiS"

Kluczowym momentem dyskusji miała być obrona przez Morawieckiego Jarosława Kaczyńskiego. Słowa te – czytamy – aktywowały lojalność zwolenników PiS oraz zainicjowało silny, emocjonalny przekaz. Jeśli zaś chodzi o Mentzena, to – jak podkreślono – uznawany za skutecznego w konwencji memicznej, nie poradził sobie w poważnym formacie.

"Na jego niekorzyść zadziałała fala komentarzy, w których jego własny elektorat otwarcie kwestionował jego skuteczność i deklarował przejście do obozu PiS" – zauważono.

Autorzy analizy oceniają, że Morawiecki odnowił swój autorytet i pokazał się jako polityk zdolny do odzyskiwania inicjatywy.

