Morawiecki pokazał, jak rośnie dług publiczny. "Z dużym niepokojem czekamy na wyniki"
Udostępnij5 Skomentuj
Opinie

Morawiecki pokazał, jak rośnie dług publiczny. "Z dużym niepokojem czekamy na wyniki"

Dodano: 
Mateusz Morawiecki (PiS), były premier
Mateusz Morawiecki (PiS), były premier Źródło: Wikimedia Commons
W oczekiwaniu na projekt budżetu państwa na rok 2026 Mateusz Morawiecki poruszył trzy zagadnienia.

"Z dużym niepokojem czekamy na wyniki dzisiejszej Rady Ministrów, która przyjmie projekt budżetu państwa na rok 2026. Minister Domański w końcu będzie musiał odkryć karty i pokazać szerszy obraz finansów publicznych. Do tej pory raczył nas jedynie pojedynczymi puzzlami takimi jak miesięczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu państwa. To jednak zdecydowanie za mało, by móc ocenić pełną kondycję polskich finansów" – napisał w czwartek na swoich kanałach społecznościowych premier, obecnie jeden z wiceprezesów PiS.

Morawiecki zwrócił uwagę, że resort finansów nie opublikował wiosną Aktualizacji Programu Konwergencji, tj. dogłębnej analizy sytuacji fiskalnej w ujęciu makro. "Pytanie dlaczego i na czyje polecenie Andrzej Domański ukrywa takie dane?" – zapytał polityk.

Morawiecki wskazał trzy pytania, na które odpowiedź ma nadzieję jeszcze dzisiaj poznać.

Dług sektora finansów publicznych

Po pierwsze, były szef rządu pyta, czy jeszcze w tym roku Polska przekroczy próg 60% relacji długu sektora finansów publicznych do PKB?. Kolejna kwestia dotyczy tego, ile wyniesie trajektoria jego wzrostu w kolejnych latach. Zdaniem Morawieckiego na spadek chyba liczą już tylko niepoprawni optymiści. Polityk zaznacza, że jego rząd zostawił ministrowi Domańskiemu tę relację na poziomie poniżej 50%.

Deficyt budżetowy

Druga kwestia dotyczy deficytu budżetowego. "2) Ile wyniesie deficyt sektora finansów publicznych? Przypomnę, że w tym roku prognozowana jego wysokość to aż 6,3%- 6,4% PKB (po równie wysokim w 2024, kiedy wyniósł 6,6% PKB). W przyszłym roku Komisja Europejska i rynki finansowe oczekują zbicia do poziomu 4,5% PKB. Oznacza to konieczność konsolidacji fiskalnej nawet o 40-50 mld zł tylko w ciągu jednego roku" – pyta Morawiecki.

Zabezpieczenie środków na obronność i projekty

"3) Jak zostaną zabezpieczone środki na wydatki obronnościowe, prorozwojowe inwestycje takie jak CPK czy elektrownia jądrowa oraz tarcze chroniące wszystkie a nie tylko wybrane gospodarstwa domowe przed podwyżkami cen prądu i ciepła?" – pyta na koniec Morawiecki.

facebook

"Wydaje się, że MF musi pogodzić ogień z wodą. Niestety ten 'ogień' sami wyhodowali swoją nieudolnością w polityce podatkowej i hamowaniu rozwoju gospodarczego. I jak myślicie – czy w budżecie na 2026 znajdzie się kwota wolna od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych i szereg innych postulatów ze 100 konkretów? Cóż szkodziło obiecać" – podsumowuje polityk.

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Źródło: Facebook / Mateusz Morawiecki
Czytaj także