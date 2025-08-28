Rekordowy deficyt w przyszłorocznym budżecie? Tyle może wynieść

"Puls Biznesu" informuje, że deficyt w budżecie państwa na 2026 rok może wynieść 290-300 mld zł.

Gazeta podkreśla, że rząd na stole położył już kilka rozwiązań, mających przyspieszyć wychodzenie z wysokiego deficytu, w tym zmiany opodatkowania banków. Wszystkie zaprezentowane zmiany – według szacunków – miałyby dać dodatkowe 10 mld zł.

Powołując się na źródła w kręgach rządowych, gazeta podkreśla, że plany Ministerstwa Finansów były dużo większe. Wśród rozważanych opcji była podwyżka opłaty od tzw. małpek, czyli sprzedaży wysokoprocentowego alkoholu w małych opakowaniach.

Prezydent nie zgodzi się na podwyżkę podatków

Prezentacja innych rozwiązań została wstrzymana, ponieważ rząd obserwuje zachowanie prezydenta Karola Nawrockiego. Podczas Rady Gabinetowej w środę, prezydent wyraźnie podkreślił, że sprzeciwia się propozycjom podwyżek podatków, które rząd przygotował na przyszły rok.

– Jestem zaniepokojony tym, co widzę w danych z budżetu w tym roku. Kiedy wiemy o tym, że mamy 150 miliardów złotych deficytu, to jest to jasny sygnał alarmowy, że coś jest nie tak – mówił prezydent.

Karol Nawrocki dodał, że najbardziej alarmujące są niższe od zaplanowanych w budżecie dochody z podatków. Zauważył, że "wielomiliardowe dziury w dochodach" wynoszą w sumie 45 mld zł, w tym 35 mld zł z VAT, 4-5 mld zł z CIT i 5,5 mld zł z akcyzy.

Prezydent zapowiedział, że nie zgodzi się na podwyższenie podatków. Zdaniem Karola Nawrockiego dochody budżetowe należy zwiększyć przez usprawnienie sytemu podatkowego.

– Słyszę o przygotowanych przez rząd propozycjach podwyżek sześciu podatków. Konsekwentnie uznaję, że podwyższanie podatków jest rzeczą, której nie zamierzam akceptować jako prezydent Polski. Uznaję, że więcej wysiłku wymaga to od strony rządowej, żeby uszczelnić system podatkowy, żeby zadbać o finanse publiczne – mówił.

Karol Nawrocki dodał, że on sam oraz urzędnicy kancelarii "gotowi są w rozwiązaniu tej sytuacji bez podwyższania kolejnych danin".

Projekt ustawy budżetowej

Zgonie z Konstytucją, projekt ustawy budżetowej przygotowuje Rada Ministrów. W praktyce minister finansów opracowuje projekt w porozumieniu z poszczególnymi resortami. Następnie Rada Ministrów zatwierdza i przedkłada dokument Sejmowi. Termin graniczny to 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Do projektu dołączane jest uzasadnienie i materiały towarzyszące. W ustawie budżetowej zapisane są priorytety rządu, kierunki polityki społecznej i gospodarczej, a także ramy finansowe dla całej administracji publicznej.

Czytaj też:

Gigantyczny deficyt budżetowy. Domański wskazuje na rolę PiSCzytaj też:

"Jestem zaniepokojony". Nawrocki wzywa Tuska do wyjaśnień