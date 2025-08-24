Jest zapowiedź kolejnego weta. Nawrocki pokrzyżuje rządowi plany

Ministerstwo Finansów proponuje lawinowe podwyżki ws. akcyzy. Wiemy, ile mogą podrożeć najpopularniejsze alkohole – wódka, wino i piwo. Propozycja Ministerstwa Finansów zakłada wzrost akcyzy na alkohol aż o 15 proc. w przyszłym roku i 10 proc. w 2027 roku. Rząd planuje także podwyższenie opłaty cukrowej.

- Jeżeli pan prezydent powiedział, że nie podpisze ustawy podwyższającej podatki, to nie podpisze takiej ustawy. I tyle. Nie znamy szczegółów tego projektu, bo być może gdzieś jest podwyższenie, a gdzieś obniżenie. Dzisiaj jest mowa o tym – przekazał Bogucki w rozmowie z Radiem ZET.

Przypomnijmy, że Nawrocki zobowiązał się wetować ustawy podwyższające podatki podczas rozmowy ze Sławomirem Mentzenem tuż przed II turą wyborczą.

Ile będzie kosztowała wódka i piwo?

Ministerstwo finansów twierdzi, że za pomocą akcyz chce przeciwdziałać dostępności alkoholu. Resort twierdzi, że "według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) spożycie alkoholu to obok palenia tytoniu najgroźniejszy czynnik ryzyka dla zdrowia człowieka", w związku z czym konieczne jest robić wszystko, aby Polakom pomagać, a nie szkodzić.

Ile jednak wyniosą same podwyżki? Branża spirytusowa ocenia, że średnia cena 0,5 litra wódki, która obecnie wynosi ok. 31 zł, po podwyżce akcyzy o 15 proc. wzrośnie ok. 4 zł. Do tego dojdzie jeszcze wzrost kosztów produkcji, co może się przełożyć na kolejne podwyżki.

Dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie ocenia, że podwyżka akcyzy może oznaczać wzrost średniej ceny piwa o 20 groszy na półlitrowej butelce lub puszce.

Wzrosną również ceny wina. Ten ostatni przypadek jest szczególnie ciekawy, gdyż w kilkunastu krajach UE stawka akcyzy na wino jest zerowa. Windowanie w Polsce akcyzy na wina skutkować będzie pogarszającą się sytuacją rodzimych producentów.

