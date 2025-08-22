Bogucki: Prezydent jest trochę trzecią izbą parlamentu

Bogucki przekazał, że Nawrocki planuje regularnie zwoływać Radę Gabinetową. Najbliższe posiedzenie jest zaplanowane na 27 sierpnia.

– Myślę, że raz w tygodniu to jest z wielu względów niemożliwe, to też by zakłócało prace rządu, ale pewna systematyczność, cykliczność Rad Gabinetowych w przekonaniu prezydenta jest konieczna – stwierdził Zbigniew Bogucki.

Polityk podkreślił, że Karol Nawrocki planuje prowadzić aktywną prezydenturę i brać czynny udział w procesie legislacyjnym. – To skrót myślowy, ale prezydent jest trochę trzecią izbą parlamentu. Jeśli rząd chce, by jego ustawy były przyjęte sprawnie, musi konsultować je z Nawrockim wcześniej albo ryzykuje wetem – ocenił.

Bogucki podkreślił, że prezydent złożył już w zaledwie w ciągu pierwszych dni aż cztery inicjatywy ustawodawcze.

Pierwsze weto Nawrockiego. "To miała być zasadzka"

W czwartek Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie ustawy wiatrakowej. Prezydent stwierdził, że "w sposób jednoznaczny" zdecydował się ją zawetować, bo to "rodzaj szantażu wobec społeczeństwa". Odrzucenie projektu wywołało falę komentarzy. Politycy obozu rządzącego podkreślali, że Nawrocki sprzeciwił się, zapisanej w ustawie, obniżce cen prądu. Natomiast opozycja wskazywała, że "wrzutka" dotycząca zamrożenia cen została specjalnie tam umieszczona, aby móc atakować prezydenta.

– Jeżeli rząd przewidywał, że prezydent z oczywistych powodów zawetuje tę ustawę, to dlaczego w sposób niekonstytucyjny, dopiero w II czytaniu, wrzucił zapisy dot. mrożenia cen energii? To miała być zasadzka, to miało być sidło, w które miał wpaść prezydent, ale tak jak wczoraj powiedział prezydent Nawrocki, nie będzie ulegał żadnemu szantażowi, bo to szantaż wobec Polaków, a nie tylko prezydenta – komentował Zbigniew Bogucki.

