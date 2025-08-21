Pierwsze weto Nawrockiego. Tak politycy PiS tłumaczą prezydenta
Karol Nawrocki i PiS
Pierwsze weto Karola Nawrockiego wywołało oburzenie polityków rządzącej koalicji. Jak decyzję prezydenta tłumaczą działacze PiS?

Prezydent Karol Nawrocki poinformował podczas piątkowego oświadczenia, że "w sposób jednoznaczny zdecydował się zawetować ustawę wiatrakową, bo to rodzaj szantażu wobec społeczeństwa". – To oczywiste, że ludzie nie chcą mieć obok swoich domów wiatraków – podkreślił.

Politycy rządzącej koalicji nie kryją oburzenia i zarzucają prezydentowi, że sprzeciwia się niższym cenom prądu. "Zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta Nawrockiego. Niewykluczone, że jedno i drugie. Jego weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków – dziś i w przyszłości. Pierwsze egzaminy: z dyplomacji i energetyki oblane. Zapłacą wszyscy" – ocenia premier Donald Tusk.

Tak PiS tłumaczy weto

Rzecznik prasowy Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz stwierdził, że próby oskarżenia Nawrockiego o wyższe koszty energii to "koszmarne (...) manipulacje". "Przestańcie mówić, zacznijcie pracować. Zajmijcie się projektem ustawy Pana Prezydenta mrożącej ceny prądu, by ulżyć portfelom Polaków" – napisał rzecznik.

W kolejnym wpisie podkreślił, że prezydent "nie będzie szantażowany lobbystycznymi wrzutkami wspieranymi przez rząd. Projekt ustawy mrożącej ceny prądu trafia do Sejmu. Ten sam który znalazł się w ustawie uchwalonej przez Sejm, do której doklejono wiatraki".

"Nie. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową, która była szantażem wobec Prezydenta i przede wszystkim Polaków. Do parlamentu wpłynie prezydencki projekt zamrażający ceny prądu. Jakie będą ceny energii od października zależy tylko i wyłączenie od rządzącej koalicji. Wracajcie z urlopów i pracujcie!" – dodaje Paweł Szefernaker Szef Gabinetu Prezydenta RP.

"Nie ma zgody na szantaż, nie ma zgody na wiatraki tuż przy domach. Klub Parlamentarny PiS jest gotowy w każdej chwili głosować za przyjęciem prezydenckiego projektu dotyczącego mrożenia cen energii. Im szybciej tym lepiej" – dodaje Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS.

Politycy KO oburzeni wetem Nawrockiego. Tusk nie przebierał w słowachCzytaj też:
Nawrocki czy Tusk? Polacy wskazali, kto powinien rozmawiać z Trumpem


Źródło: DoRzeczy.pl
