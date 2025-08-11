To będzie pierwsze weto Nawrockiego? "Prezydentowi się nie podoba"

We wtorek Sejm poparł większość poprawek Senatu do tzw. ustawy wiatrakowej. W ustawie znalazła się "wrzutka" dotycząca zamrożenia cen prądu na czwarty kwartał tego roku dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto. Nowelizacja znosi wprowadzoną w 2016 roku zasadę 10H i wprowadza 500 metrów jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 metrów. Ustawa trafi na biurko nowego prezydenta, Karola Nawrockiego.

Weto prezydenta do tzw. ustawy wiatrakowej?

W poniedziałek w "Studiu PAP" rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, powiedział, że tzw. ustawa wiatrakowa nie zyska akceptacji prezydenta Karola Nawrockiego. Zapowiedział również, że prezydent niebawem przedstawi własne rozwiązanie, które pozwoli na zamrożenie cen prądu.

Później na platformie X Rafał Leśkiewicz napisał, że "wszystkie działania pana prezydenta Karola Nawrockiego będą zmierzały do obniżenia cen prądu, zgodnie z obietnicą złożoną w trakcie kampanii wyborczej". Podkreślił, że to rząd ograniczył Tarczę Energetyczną do końca września i celowo włożył ją do "ustawy wiatrakowej". "Przypominam, że poprzedni projekt ustawy wiatrakowej upadł ze względu na wrzutki lobbingowe w styczniu 2024 roku. W związku z tamtymi okolicznościami sprawa wymaga dodatkowej, gruntownej analizy" – wskazał. Rafał Leśkiewicz dodał, że prezydent nie podjął jeszcze decyzji w sprawie tzw. ustawy wiatrakowej.

Następnie w Polskim Radiu 24, Rafał Leśkiewicz podkreślił, że nigdzie nie powiedział, że pan prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę wiatrakową. Zaznaczył, że Karolowi Nawrockiemu nie podoba się "połączenie dwóch niezależnych od siebie kwestii prawnych w jednym, przedstawionym prezydentowi do podpisu, projekcie ustawy". – Pan prezydent ma jeszcze trochę czasu, ma kilkanaście dni na podjęcie decyzji. Ta ustawa wpłynęła niedawno do podpisu prezydenta i podejmie decyzję w w czasie, który jest przewidziany dla niego do podjęcia tej decyzji. Nie odpowiem wprost, jaka to będzie decyzja – dodał rzecznik prezydenta.

