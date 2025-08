Sejm przegłosował kontrowersyjną ustawę. Trafi na biurko Nawrockiego

tzw. ustawie wiatrakowej znalazła się "wrzutka" dotycząca zamrożenia cen prądu na czwarty kwartał tego roku dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto. Nowelizacja znosi wprowadzoną w 2016 roku zasadę 10H i wprowadza 500 metrów jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 metrów.

Ustawa trafi na biurko nowego prezydenta, Karola Nawrockiego.

Koalicja chce "przetestować" Nawrockiego

Kilka dni temu Miłosz Motyka, minister energii, podkreślił w Radiu Zet, że ustawa "odblokowuje potencjał odnawialnych źródeł energii, skraca czas inwestycji, wprowadza fundusz partycypacyjny i prowadzi do taniego prądu w przyszłości". – Do tego dochodzi kwestia roku 2026 i tego, że na jesieni będziemy znać najpewniej także rekalkulację taryf na rok przyszły. I myślę, że to będzie znacznie poniżej dzisiaj ceny taryfowej 622,80 zł – mówił.

Miłosz Motyka ocenił, że "już dzisiaj widzimy, że ta cena, która przez przedsiębiorstwo energetyczne na ostatni kwartał powinna zostać złożona do 31 lipca tego roku, będzie niższa". – Moim zdaniem powinna być niższa. Mam też analizy związane z rynkiem niż ta, która jest dzisiaj w taryfie. Także perspektywy są dobre – ocenił. – Natomiast będziemy robili wszystko, żeby do żadnych po drodze nieprzewidzianych zdarzeń nie dochodziło – dodał.

– Pan prezydent Nawrocki, który tyle mówił o tym, że należy tę cenę obniżyć, będzie miał do tego możliwość – powiedział minister energii.

Karol Nawrocki deklarował w kampanii wyborczej, że doprowadzi do obniżenia cen energii elektrycznej o 33 proc. w ciągu 100 dni od objęcia urzędu prezydenta.

Kontrowersyjna ustawa trafi do prezydenta. Oto, jakie poprawki naniósł Senat

Perfidna wrzutka do ustawy wiatrakowej. Prezydent zabrał głos