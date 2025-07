Kontrowersyjna ustawa z "wrzutką". Rząd chce "przetestować" Nawrockiego

– Ustawa obniżająca ceny prądu trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. 5 sierpnia najprawdopodobniej w Sejmie będzie głosowana ustawa, która mrozi cenę energii na ostatni kwartał – powiedział w Radiu Zet Miłosz Motyka (PSL), minister energii.

Podkreślił, że ustawa "odblokowuje potencjał odnawialnych źródeł energii, skraca czas inwestycji, wprowadza fundusz partycypacyjny i prowadzi do taniego prądu w przyszłości". – Do tego dochodzi kwestia roku 2026 i tego, że na jesieni będziemy znać najpewniej także rekalkulację taryf na rok przyszły. I myślę, że to będzie znacznie poniżej dzisiaj ceny taryfowej 622,80 zł – mówił.

Miłosz Motyka ocenił, że "już dzisiaj widzimy, że ta cena, która przez przedsiębiorstwo energetyczne na ostatni kwartał powinna zostać złożona do 31 lipca tego roku, będzie niższa". – Moim zdaniem powinna być niższa. Mam też analizy związane z rynkiem niż ta, która jest dzisiaj w taryfie. Także perspektywy są dobre – ocenia. – Natomiast będziemy robili wszystko, żeby do żadnych po drodze nieprzewidzianych zdarzeń nie dochodziło – dodał.

– Pan prezydent Nawrocki, który tyle mówił o tym, że należy tę cenę obniżyć, będzie miał do tego możliwość – powiedział minister energii.

Ustawa wiatrakowa z wrzutką o cenach energii

Chodzi o tzw. ustawę wiatrakową, w której znalazła się "wrzutka" dotycząca zamrożenia cen prądu na czwarty kwartał tego roku. Nowelizacja znosi wprowadzoną w 2016 roku zasadę 10H i wprowadza 500 metrów jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 metrów.

Karol Nawrocki deklarował w kampanii wyborczej, że doprowadzi do obniżenia cen energii elektrycznej o 33 proc. w ciągu 100 dni od objęcia urzędu prezydenta.

