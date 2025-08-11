"Pułapka" na Nawrockiego. Rzecznik: Rząd zrobił to celowo

We wtorek Sejm przegłosował większość poprawek Senatu do nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, która nie tylko ułatwia rozwój energetyki wiatrowej na lądzie, ale również przedłuża zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do końca 2025 r. Teraz ustawa trafi na biurko nowego prezydenta. Karol Nawrocki deklarował w kampanii wyborczej, że doprowadzi do obniżenia cen energii elektrycznej o 33 proc. w ciągu 100 dni od objęcia urzędu.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki przekonywał, że ustawa o mrożeniu cen energii, czyli ustawa wiatrakowa, jest "nieudolnym sidłem, zasadzką". Chodzi o próbę "zaszycia" w ustawie wiatrakowej sprawy osłon i energii.

Rzecznik: Konieczna dodatkowa analiza

Do kwestii odniósł się rzecznik Karola Nawrockiego. "Wszystkie działania Pana Prezydenta Karola Nawrockiego będą zmierzały do obniżenia cen prądu, zgodnie z obietnicą złożoną w trakcie kampanii wyborczej. To rząd ograniczył Tarczę Energetyczną do końca września i celowo włożył ją do ustawy wiatrakowej" – zauważa Rafał Leśkiewicz.

– poinformował rzecznik Nawrockiego".

Apel do prezydenta Nawrockiego

"Przypominam, że poprzedni projekt ustawy wiatrakowej upadł ze względu na wrzutki lobbingowe w styczniu 2024 roku. W związku z tamtymi okolicznościami sprawa wymaga dodatkowej, gruntownej analizy. Pan Prezydent nie podjął jeszcze decyzji ws. ustawy wiatrakowej"

Minister energii Miłosz Motyka, a także przedstawiciele organizacji branżowych oraz zrzeszających przedsiębiorców zaapelowali do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie tzw. ustawy odległościowej, odblokowującej potencjał lądowej energetyki wiatrowej, a jednocześnie przedłużającej mrożenie cen energii dla gospodarstw domowych na IV kwartał 2025 r.

