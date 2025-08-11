Nawrocki uniknie "zasadzki" rządu? Oto plan prezydenta ws. kontrowersyjnej ustawy

We wtorek Sejm przegłosował większość poprawek Senatu do nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, która nie tylko ułatwia rozwój energetyki wiatrowej na lądzie, ale również przedłuża zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do końca 2025 r.

Teraz ustawa trafi na biurko nowego prezydenta. Karol Nawrocki deklarował w kampanii wyborczej, że doprowadzi do obniżenia cen energii elektrycznej o 33 proc. w ciągu 100 dni od objęcia urzędu.

Zbigniew Bogucki przekonywał, że ustawa o mrożeniu cen energii, czyli ustawa wiatrakowa, jest "nieudolnym sidłem, zasadzką". Chodzi o próbę "zaszycia" w ustawie wiatrakowej sprawy osłon i energii.

Plan Nawrockiego. Prezydent wyjdzie z inicjatywą

Prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz podkreślił, że komponent dotyczący mrożenia cen energii jest dla prezydenta "rzeczą oczywistą", ale włączenie go do zapisów z kontrowersyjnej ustawy wiatrakowej stawia prezydenta w "niezręcznej sytuacji".

Z jego wypowiedzi wynika wprost, że Nawrocki zawetuje ustawę. – Na pewno to rozwiązanie nie zyska akceptacji pana prezydenta. W tej chwili trwają rozmowy w kancelarii prezydenta i niedługo przedstawimy nasze rozwiązanie – zapowiedział.

– Na pewno pan prezydent Karol Nawrocki przedstawi rozwiązanie, które pozwoli na zamrożenie cen prądu, a zobaczymy jak zareaguje na to polski rząd – powiedział Polskiej Agencji Prasowej.

Apel do prezydenta Nawrockiego

Minister energii Miłosz Motyka, a także przedstawiciele organizacji branżowych oraz zrzeszających przedsiębiorców zaapelowali do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie tzw. ustawy odległościowej, odblokowującej potencjał lądowej energetyki wiatrowej, a jednocześnie przedłużającej mrożenie cen energii dla gospodarstw domowych na IV kwartał 2025 r.

