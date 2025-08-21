Nawrocki zdecydował ws. kontrowersyjnej ustawy. Jest pierwsze weto

Prezydent Karol Nawrocki poinformował podczas piątkowego oświadczenia, że "w sposób jednoznaczny zdecydował się zawetować ustawę wiatrakową, bo to rodzaj szantażu wobec społeczeństwa". – To oczywiste, że ludzie nie chcą mieć obok swoich domów wiatraków – podkreślił.

Karol Nawrocki zaznaczył, że jest "głosem Polaków i tak na to patrzy, że tam gdzie możemy Polskę wzmocnić, będziemy to robić". – A tam, gdzie większość parlamentarna nie wsłuchuje się w głosy Polaków, to Prezydent Polski będzie za społeczeństwem stał – mówił.

Prezydent dodał, że stoi "po stronie społecznej, a nie po stronie tych, którzy chcą mieszać cenę energii elektrycznej z wiatrakami i działaniami lobbingowymi". – Zgodnie ze swoją deklaracją w ciągu 100 dni przygotujemy konkretne rozwiązania odnoszące się do cen energii elektrycznej, by Polacy odczuli ulgę – zaznaczył.

Wcześniej prezydent podkreślił, że "wszystkie ustawy, które będą przez nas analizowane będą odnosić się do hasła »po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy« i to będzie miało dla mnie znaczenie, a nie rozkład głosów w parlamencie". – Zachęcam polski rząd, aby kształt ustaw konsultować już na etapie parlamentarnym i to z pewnością doprowadzi do sytuacji, w której będzie mniej ewentualnych wet – mówił.

Nawrocki podpisał projekt zamrożenia cen energii

Prezydent poinformował również, że podpisał projekt dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej "literalnie wyjęty” z zawetowanej przez niego ustawy wiatrakowej.

– W tej ustawie,, która została zawetowana, są natomiast rozwiązania, które spotykają się z moim uznaniem i z uznaniem całej kancelarii. To jest w sposób oczywisty kwestia zamrożenia cen energii elektrycznej, o którą wołam od początku roku 2025 jeszcze jako kandydat na urząd prezydenta, więc dzisiaj podpisałem także projekt, propozycję, która jest literalnie wyjęta z ustawy, która została zawetowana – mówił.

Karol Nawrocki przekazał, że „nie zmieniliśmy w Kancelarii Prezydenta ani przecinka w propozycji zamrożenia cen energii elektrycznej”. – 9 września ma się spotkać polski Sejm, 24 września ma się spotkać polski Senat, a ja od 24 września będę w gotowości, szanowni państwo, żeby podpisać ustawę o zamrożeniu cen energii elektrycznej, a więc przedłużenia tarcz osłonowych – zauważył.

Ustawy podpisane przez prezydenta Nawrockiego

Karol Nawrocki poinformował też o szeregu podpisanych ustaw. – Pierwsza ustawa, którą podpisałem, to ustawa o weteranach działań na granicy RP. Jest tam szereg rozwiązań, które uznaję za dobre. Bez najmniejszych wątpliwości podpisałem również ustawę odnoszącą się do Karty Nauczyciela. Było to rozwiązanie, na które czekało środowisko nauczycielskie – przekazał.

Ustawa wiatrakowa z wrzutką dot. cen energii

W uchwalonej przez Sejm tzw. ustawie wiatrakowej znalazła się "wrzutka" dotycząca zamrożenia cen prądu na czwarty kwartał tego roku dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto. Nowelizacja znosi wprowadzoną w 2016 roku zasadę 10H i wprowadza 500 metrów jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 metrów.

