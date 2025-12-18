"Obsesja". Biejat uderza w Nawrockiego
"Obsesja". Biejat uderza w Nawrockiego

Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat
Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat Źródło: PAP / Piotr Nowak
Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat spodziewa się, że prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę dotyczącą reformy edukacji. Pod adresem głowy państwa padły ostre słowa.

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wprowadzić we wrześniu przyszłego roku reformę edukacji. Procesowi nadano tytuł "Kompas jutra". Zmiany mają dotyczyć klas pierwszych i czwartych szkół podstawowych.

Nowelizacja prawa oświatowego przewiduje zmianę m.in. definicji podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, które mają jasno i precyzyjnie wskazywać cele kształcenia i jego efekty. Ustawodawca chce, by były spójne wewnętrznie, a także w relacji między przedmiotami.

Biejat: Jest plan B

Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat uważa, że prezydent Karol Nawrocki zawetuje proponowane rozwiązania. Polityk Lewicy przyznaje jednak, że rządzący mają wyjście awaryjne.

– Jest plan B. Cześć rozwiązań będzie można wprowadzać rozporządzeniami. To nie jest dobry kierunek, bo oczywiście wolelibyśmy, żeby to była ustawa – powiedziała Biejat.

Wicemarszałek Senatu stwierdziła, że "pan prezydent zadaje się mieć jakąś obsesję na punkcie ideologii". – Zaprasza na spotkania do siebie organizacje, które dzielą podobną obsesję i umyka clou tej reformy – ograniczenie przeładowania podstawy programowej, więcej kompetencji, mniejszy nacisk na zakuwanie szczegółów, większa autonomia dla nauczycieli, by mogli wspierać uczniów, by też mogli się rozwijać i dokształcać – powiedziała polityk Lewicy.

MEN szykuje kolejną zmianę

Tymczasem Ministerstwo Edukacji Narodowej szykuje kolejną zmianę w szkołach. Resort Barbary Nowackiej chce od przyszłego roku wprowadzić tzw. ocenę funkcjonalną.

MEN podkreśla, że nowa ocena "będzie wprowadzana sukcesywnie, jako dodatkowa metoda wspierająca proces dydaktyczno-wychowawczy".

W oficjalnym komunikacie zaznaczono, że wprowadzone rozwiązanie nie będzie stanowiło zmiany obowiązujących zasad oceniania, ale umożliwienie lepszej oceny potrzeb i możliwości uczniów. "Jej celem jest wspieranie ucznia, a nie ocenianie jego wyników" – zwraca uwagę ministerstwo.

Resort planował początkowo wprowadzenie oceny funkcjonalnej na początku roku szkolnego 2025/2026. Termin przesunięto jednak na kwiecień 2026 roku.

Źródło: Radio Zet / polsatnews.pl, DoRzeczy.pl
