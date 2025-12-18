Polacy coraz chętniej korzystają z tych aplikacji. Wyraźny trend

Trend spadkowy utrzymał się za to wśród osób aktywnie korzystających z bankowości internetowej – liczba takich użytkowników zmalała o 3 proc. kw/kw, osiągając poziom 22,5 mln. Liczba rachunków klientów indywidualnych z dostępem do bankowości elektronicznej w III kw. 2025 r. przekroczyła 45 mln.

"Liczba klientów logujących się co najmniej raz w kwartale do bankowości elektronicznej – zarówno internetowej, jak i mobilnej – systematycznie rośnie. W III kw. 2025 r. liczba takich użytkowników wyniosła blisko 31 mln, co oznacza wzrost o 1 proc. w porównaniu do poprzedniego kw. oraz o ponad 5 proc. wzrost względem III kw. 2024 r. Jednocześnie, do 22,5 mln, spadła liczba klientów banków aktywnie korzystających z bankowości internetowej. To o 3 proc. mniej niż w II kw. 2025 r. W tym samym okresie liczba rachunków klientów indywidualnych z dostępem do bankowości internetowej nieznacznie wzrosła i osiągnęła poziom 45 mln" – czytamy w komunikacie towarzyszącym raportowi NetB@ank.

Wzrost liczby użytkowników "mobile only"

Przybyło za to klientów "mobile only", czyli korzystających wyłącznie z aplikacji mobilnej i logujących się do niej co najmniej raz w miesiącu. Ich liczba, w ujęciu kwartalnym, wzrosła o 3 proc., osiągając poziom 20 mln. Grupa ta ma obecnie 75-proc. udział wśród wszystkich użytkowników bankowości mobilnej

Nieznacznie, bo o 1 proc. kw/kw, wzrosła także grupa klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z dostępem do bankowości elektronicznej – obecnie grupa ta liczy 3,7 mln rachunków. Liczba aktywnych klientów MŚP utrzymała się na podobnym poziomie co w ubiegłym kwartale i obecnie wynosi 2,6 mln.

"Dane za III kwartał 2025 r. potwierdzają utrzymujący się trend stopniowego przechodzenia klientów z bankowości internetowej do kanału mobilnego. Liczba użytkowników 'mobile only' rośnie w zbliżonym tempie co w poprzednim kwartale, a liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości internetowej spadła o 3 proc., czyli dokładnie o tyle samo ile w poprzednim kwartale. Jednocześnie systematycznie zwiększa się łączna liczba klientów logujących się do bankowości elektronicznej, co pokazuje, że cyfrowe kanały bankowe pozostają podstawowym sposobem kontaktu klientów z bankami" – powiedział wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński, cytowany w materiale.

Ten system notuje spadki

Najnowsze dane wskazują na spadki w systemie Elixir – zarówno pod względem liczby komunikatów, jak i wartości obrotów. W porównaniu do II kw. 2025 r. liczba komunikatów spadła o 3 proc., osiągając poziom 547 mln. Wartość obrotów zmalała zaś o 1 proc., do 2 391 mld zł. W systemie Express Elixir odnotowano nieznaczny spadek liczby transakcji przy jednoczesnym wzroście ich wartości – o 3 proc. do 82 mld zł.

W Systemie Euro Elixir liczba transakcji wzrosła o 1,5 proc., przekraczając poziom 14 mln. Wartość transakcji rozliczonych w tym systemie spadła o 1 proc. do 98 mld euro, zakończono.

