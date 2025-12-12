Prawie 2 mln euro kary dla firmy, w której pracuje Andrzej Duda

Kara została nałożona na początku grudnia, po kontroli obejmującej m.in. przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – podaje TVN24. Bank Litwy wskazał, że w badanym okresie ZEN.COM nie zapewnił prawidłowej oceny ryzyka klientów, a procedury kontroli wewnętrznej miały istotne braki.

Fintech swoje usługi na terenie Unii Europejskiej świadczy przez litewską spółkę UAB ZEN.COM. Właśnie przy niej powołano międzynarodową radę nadzorczą z Andrzejem Dudą. Były prezydent ma wspierać ekspansję firmy w Azji i na Bliskim Wschodzie.

Andrzej Duda w radzie nadzorczej ZEN.COM

Przyjmuję na siebie współodpowiedzialność za nadzór nad tym, by ZEN.COM był instytucją maksymalnie bezpieczną dla konsumentów – mówił Duda w październikowym wywiadzie dla "Pulsu Biznesu".

Fintech działa na styku tradycyjnych finansów i nowych technologii. Oferuje aplikację mobilną, rachunki bankowe, tanie przewalutowania i wielowalutową kartę płatniczą. Według "PB", ostatnio widać rosnące zainteresowanie firmy kryptowalutami – na rachunku nie można przechowywać tej cyfrowej waluty, natomiast aplikacja umożliwia transfer i doładowania.

Kolejna kara dla firmy

ZEN.COM został ukarany grzywną nie po raz pierwszy. W rejestrze sankcji Banku Litwy widnieją wcześniejsze kary z 2021 r., w tym grzywny w wysokości 30 tys. euro (za błędne sprawozdania finansowe i nieprawidłowości w raportach kwartalnych) i 60 tys. euro (za niewłaściwe przechowywanie środków klientów, podanie błędnych informacji o tych środkach oraz uchybienia w raportowaniu).

W stanowisku przesłanym TVN24 przedstawiciele fintechu podkreślili, że nie zgadzają się "z wybranymi elementami decyzji" nadzoru. Jednocześnie zapewnili, że działalność ZEN.COM jest "stabilna i w pełni zgodna z regulacjami", a środki klientów są "stale objęte najwyższym poziomem ochrony".