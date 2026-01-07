Zmiany w ofercie gastronomicznej Orlenu. Koniec popularnej przekąski?

Nowa usługa ma uzupełniać dotychczasową ofertę gastronomiczną, w której od lat ważną rolę odgrywają hot dogi.

Hot-dogi na polskich stacjach paliw

Hot-dogi są jednym z podstawowych produktów sprzedawanych na stacjach Orlenu, m.in. w ramach Stop.Cafe oraz konceptu "Orlen w ruchu". Spółka informowała w przeszłości, że nawet około 40 proc. wszystkich hot dogów sprzedawanych w Polsce pochodziło właśnie z jej stacji, co czyni ten produkt jednym z filarów segmentu pozapaliwowego.

Jeszcze w latach 90. oferta gastronomiczna na polskich stacjach paliw była bardzo ograniczona i obejmowała głównie napoje, słodycze oraz kawę. Ciepłe przekąski pojawiały się sporadycznie. Zmiany nastąpiły po 2000 roku, wraz z rozwojem sieciowych stacji paliw, modernizacją infrastruktury drogowej oraz dostosowywaniem oferty do standardów znanych z Europy Zachodniej. Hot dog stał się popularny jako produkt łatwy w przygotowaniu, niewymagający zaplecza kuchennego i możliwy do szybkiego spożycia w trakcie podróży. Z czasem stał się standardowym elementem oferty gastronomicznej większości sieci paliwowych w Polsce.

Rola hot-dogów w ofercie Orlenu

Na stacjach Orlenu hot dogi były stopniowo rozwijane i standaryzowane. Oferta obejmowała różne rodzaje bułek, parówek, szeroki wybór sosów oraz edycje czasowe. Obecnie Orlen testuje rozszerzenie oferty o pizzomaty. Pierwsze urządzenie zostało uruchomione na stacji w Průhonicach w Czechach, przy autostradzie D1 łączącej Pragę z Brnem. Stacja ta pełni funkcję jednego z większych punktów obsługi kierowców, z rozbudowaną infrastrukturą i dodatkowymi usługami. Pizza do automatów dostarczana jest przez zewnętrznego partnera gastronomicznego. Usługa działa całodobowo i jest skierowana m.in. do klientów spędzających na stacji więcej czasu, np. podczas ładowania samochodów elektrycznych.

Orlen podkreśla, że test nowego rozwiązania nie oznacza zmian w podstawowej ofercie gastronomicznej. W zależności od wyników pilotażu możliwe jest dalsze rozwijanie współpracy z partnerami z różnych segmentów rynku i rozszerzanie oferty usług na wybranych stacjach.

