Zmiany w umowie z Mercosur? "Powrót do bardziej restrykcyjnego zapisu"

Stefan Krajewski wziął udział w środowej naradzie ministrów rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej z unijnymi komisarzami. Rozmowa dotyczyła m.in. porozumienia handlowego z blokiem krajów Ameryki Południowej.

Sprzeciw wobec umowy UE z Mercosur podtrzymują Polska, Francja i Węgry. Nadal nie jest jasne stanowisko Włoch. Według medialnych doniesień, włoski rząd zmienił kurs i jest gotowy poprzeć umowę o wolnym handlu między UE a krajami Ameryki Południowej, takimi jak Argentyna i Brazylia.

Mniejszość blokującą stanowią co najmniej cztery państwa reprezentujące co najmniej 35 proc. ludności Unii Europejskiej.

Głosowanie nad umową odbędzie się w piątek 9 stycznia w gronie ambasadorów państw członkowskich UE. Ma ono utorować drogę do ostatecznego podpisania dokumentu w poniedziałek 12 stycznia.

Umowa z Mercosur. Krajewski zapowiada zmiany

W trakcie oświadczenia dla mediów Stefan Krajewski stwierdził, że głosowanie unijnych ambasadorów może zostać przesunięte. – Nie ma stałych i pewnych stanowisk poszczególnych krajów. Część państw członkowskich waha się, mówi o tym, że będzie jednak wstrzymywać się od głosu – wskazał minister rolnictwa, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

– Chcielibyśmy zablokować tę umowę, takie jest stanowisko polskiego rządu od początku, ale widząc problem ze zbudowaniem mniejszości blokującej, musimy wypracować jak najlepsze zabezpieczenia rolników na przyszłość i to się w tej chwili dzieje – mówił polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.

16 grudnia Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie klauzul ochronnych przewidzianych w umowie UE z Mercosur. Chodzi o mechanizm, który pozwoli Unii na szybką reakcję w razie spadku cen produktów takich jak wołowina i jaja wskutek importu z krajów Ameryki Południowej. Procedura ta będzie mogła być uruchamiany, gdy ceny tzw. produktów wrażliwych spadną o 8 proc.

Jak ujawnił Stefan Krajewski, UE "ma powrócić do bardziej restrykcyjnego zapisu" dotyczącego klauzuli ochronnej. Według niego ostatecznie mechanizm będzie uruchamiany, gdy ceny produktów wrażliwych spadną o 5 proc., a nie o 8 proc.

