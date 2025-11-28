Państwowy gigant finansowy żąda zwrotu 4 mln zł od Klubów "Gazety Polskiej"

Fundacja PZU złożyła w sądzie pozwy cywilne, ale też zawiadomiła prokuraturę o możliwym popełnieniu przestępstwa. Z dokumentów, do których dotarli dziennikarze, wynika, że największy polski ubezpieczyciel zarzuca organizacji Tomasza Sakiewicza wydawanie pieniędzy na cele polityczne, sprzeczne z umową.

Zdaniem Fundacji PZU, Fundacja Klubów "Gazety Polskiej" dostała środki m.in. na kampanię informacyjną przed referendum z 15 października 2023 r, które dotyczyło niewpuszczania migrantów, budowy muru na granicy z Białorusią, podwyżki wieku emerytalnego i prywatyzacji.

Ponieważ referendum odbywało się tego samego dnia co wybory parlamentarne, to – zdaniem Fundacji PZU – całość mogła być nielegalnym finansowaniem kampanii wyborczej PiS.

W latach 2016-2023 Fundacja Klubów "Gazety Polskiej" miała otrzymać od Fundacji PZU darowizny w wysokości ponad 4 mln zł.

Oświadczenie Fundacji Klubów "Gazety Polskiej"

Fundacja Klubów "Gazety Polskiej" w przesłanym do redakcji RMF oświadczeniu przekazała, że pozew jest dla niej całkowicie niezrozumiały, ponieważ "wszelkie środki pozyskane od Fundacji PZU na podstawie umowy darowizny z poleceniem zostały wydatkowane zgodnie z wolą darczyńcy tj. w zgodzie z postanowieniami tejże umowy".

Jak tłumaczy Ewa Wójcik, prezes Fundacji Klubów "Gazety Polskiej", Fundacja PZU otrzymała nie tylko "rzetelne informacje" o procesie realizacji projektu, ale również otrzymała w wymaganym terminie sprawozdanie końcowe z jego wykonania, które zostało następnie zatwierdzone uchwałą zarządu.

"Powództwo sądowe odbieram jako pozbawiony podstaw atak na Fundację Klubów «Gazety Polskiej», która rzetelnie wywiązuje się ze wszystkich realizowanych zadań" – napisała Wójcik.

PZU. Największy ubezpieczyciel w Polsce

Grupa PZU to największa instytucja finansowa w Polsce, a także w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele grupy stoi Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA – spółka notowana od 2010 roku na GPW.

Grupa posiada 42 proc. udziałów w rynku ubezpieczeń na życie i 32 proc. w rynku ubezpieczeń majątkowych. Z jej usług i produktów korzysta 22 mln klientów. Aktywa pod zarządzanie wynoszą ponad 111 mld zł.

Fundacja PZU odmówiła komentarza w sprawie sporu z Klubami "Gazety Polskiej".

