Zełenski jest już w Polsce. Znamy plan jego wizyty

Wołodymyr Zełenski przyleciał do Polski z oficjalną wizytą. W czwartek około godziny 19:00 samolot z prezydentem Ukrainy na pokładzie wylądował na lotnisku w Warszawie. Ukraińskiego przywódcę przywitali przedstawiciele polskich władz oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

twitter

Plan wizyty Zełenskiego w Polsce

W piątek Zełenski po raz pierwszy spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim. O godz. 10:00 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbędzie się ceremonia oficjalnego powitania prezydenta Ukrainy przez polskiego przywódcę. Następnie odbędzie się spotkanie w cztery oczy. Na godz. 11:00 zaplanowano rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem obu prezydentów, z kolei na godz. 12:00 – oświadczenie dla mediów.

O godz. 13:15 Zełenski pojawi się w Sejmie, gdzie spotka się z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym, wicemarszałek Moniką Wielichowską oraz przewodniczącym sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Pawłem Kowalem, a także złoży kwiaty przed tablicą upamiętniającą posłów na Sejm RP poległych podczas II wojny światowej.

Co ważne, nie jest planowane przemówienie ukraińskiego przywódcy w sali plenarnej Sejmu. – Tu nie ma ani żadnej złej woli, ani dobrej woli. Taki ustaliliśmy plan wizyty i tyle. Tu nie ma żadnych złych emocji – tłumaczył podczas czwartkowej konferencji prasowej marszałek Włodzimierz Czarzasty. O godz. 14:00 prezydent Ukrainy spotka się z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Zełenski przyleciał do Polski prosto z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli, gdzie omawiano strategiczne finansowanie Ukrainy na kolejne dwa lata.

Nawrocki: Jedyna rzecz, której oczekuję

– Zapraszam prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Polski. Myślę, że to będzie doskonała okazja, aby odwiedził milion Ukraińców w Polsce i spotkał się z nimi, jak również podziękował za wielkie wsparcie, którego Polska udziela Ukrainie od 2022 roku – mówił prezydent Karol Nawrocki w niedawnym wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy".

– To jest jedyna rzecz, której oczekuję od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego – żeby patrzył na nasze relacje w sposób symetryczny. Mam nadzieję, że będzie moim gościem w Warszawie. Zapraszam prezydenta Zełenskiego, aby spotkał się z Ukraińcami, którzy są w Polsce, podziękował Polakom i aby przywiózł dobre informacje w sprawie ekshumacji na Wołyniu, na które czekamy – podkreślił.

Czytaj też:

Bosacki kłamie? Spór o wizytę Zełenskiego w WarszawieCzytaj też:

Zełenski spotka się też z Tuskiem? Rzecznik rządu ujawnia plany