Bosacki kłamie? Spór o wizytę Zełenskiego w Warszawie

Wiceszef MSZ Marcin Bosacki powiedział w czwartek w TVN24, że do MSZ nie trafiło zaproszenie do udziału w polskiej delegacji podczas piątkowego spotkania przywódców Polski i Ukrainy. – Znowu żaden przedstawiciel rządu do delegacji prezydenta nie jest zaproszony. To absolutnie niezgodne z konstytucją, która wymaga od prezydenta, chcę powiedzieć to bardzo mocno, współpracy z rządem w sprawach międzynarodowych – przekazał wiceminister. Bosacki w czwartek rano mówił, że choć w spotkaniach w cztery oczy uczestniczą tylko liderzy, w polskiej delegacji "zawsze powinien być przedstawiciel rządu, czyli MSZ-u".

– Zawsze jesteśmy gotowi wspierać prezydenta i oczekujemy, że będzie on zgodnie z konstytucją współpracował z rządem w sprawach międzynarodowych – zadeklarował pytany, czy strona rządowa będzie zabiegać o uczestnictwo w spotkaniu. Polityk dodał, że "akurat w sprawach ukraińskich czy europejskich prezydent ma ewidentnie inne zdanie niż rząd i polska racja stanu".

Rzecznik Nawrockiego zaprzecza

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, w rozmowie z Interią zaprzecza tym informacjom. Podkreśla, że zostało wystosowane zaproszenie do MSZ ws. udziału przedstawiciela resortu w rozmowie przywódców. – Nie mamy problemu z tym, aby przedstawiciel MSZ uczestniczył w rozmowach. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie z MSZ w sprawie tej wizyty. Nie rozumiem, dlaczego minister Bosacki mówi co innego – mówi Leśkiewicz.

Informację o tym, że do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wpłynęło z Kancelarii Prezydenta zaproszenie na piątkowe spotkanie potwierdzili później dziennikarze TVN24.

Spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i prezydenta Polski Karola Nawrockiego w Warszawie będzie pierwszym po zaprzysiężeniu Nawrockiego. Rozmowy zaplanowano na piątek 19 grudnia. Głównymi tematami rozmów mają być kwestie bezpieczeństwa oraz sprawy gospodarcze i historyczne.

